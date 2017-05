Deutschland: Eine der erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt!

Lieber Leser,

als Exportweltmeister und globaler Innovationsführer zählt Deutschland zu den erfolgreichsten Volkswirtschaften der Welt.

Das konnte die deutsche Wirtschaft auch 2016 unter Beweis stellen. Es wurde in allen wesentlichen Bereichen Wachstum erzielt. Der private Konsum, der vom gesättigten Arbeitsmarkt angetrieben wurde, gilt als Hauptinitiator der positiven Entwicklung.

Rückblick 2016: Ein Jahr des Wachstums

Insgesamt konsumierten die Deutschen 2% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die staatlichen Konsumausgaben fielen mit +4,2% sogar noch deutlich stärker aus. Investitionen zur Wohnraumschaffung waren der primäre Wachstumstreiber der Staatsausgaben. Dieser kräftige Anstieg ist unter anderem auf die Flüchtlingswelle und der damit einhergehenden Notwendigkeit an Wohnraum zurückzuführen.

Investitionen in Ausrüstung, also in kommerzielle Geräte und Maschinen, stiegen um 1,7% und entwickelten sich im Vergleich zum Bruttoinlandsprodukt verhalten. Unterm Strich wuchs die deutsche Wirtschaft um 1,9% und liegt damit über dem Durchschnitt der Eurozone. Darüber hinaus hat die Bundesrepublik zum dritten Mal in Folge mehr eingenommen als ausgegeben. Mit 23,7 Mrd. € wurde der höchste Überschuss seit der Wiedervereinigung erzielt. Damit zählt Deutschland zu den wenigen EU-Ländern mit einer positiven Maastrichtquote.

Ausblick 2017: Schwächeres, aber intaktes Wachstum

Die positive Entwicklung wird auch 2017 nicht abklingen. Während die OECD ein preisbereinigtes Wachstum der deutschen Wirtschaft von 1,3% prognostiziert, geht das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) von 1,4% aus. Es wird also mit einem schwächeren, aber dennoch intakten Wachstum gerechnet.

Wachstumstreiber im Jahr 2017 werden erneut das hohe Beschäftigungsniveau, wie auch die staatlichen Konsumausgaben sein. Der BREXIT, die Ernennung Trumps zum Präsidenten der USA, aber auch die zahlreichen Wahlen im EU-Raum – vor allem Frankreich vergangenen Sonntag – sind Unsicherheitsfaktoren. Diese Unsicherheit spiegelt sich in der schwachen Investitionstätigkeit der Unternehmen wider.

Beschäftigungsniveau auf historischem Hoch

Die dynamische Entwicklung des Arbeitsmarkts schreitet voran. Das Beschäftigungsniveau verzeichnet mit mehr als 43,5 Mio. Erwerbstätigen einen neuen Rekord. Obwohl immer mehr Asylbewerber eine Arbeitserlaubnis erhalten und auf Jobsuche sind, ist die Arbeitslosenquote in Deutschland auf dem tiefsten Stand seit 25 Jahren. Laut DIW dürfte es so weitergehen. Das Forschungsinstitut rechnet mit 600.000 neu geschaffenen Jobs in diesem und weiteren 440.000 im nächsten Jahr. Für den größten Teil der Zuwächse werden Unternehmen aus der Dienstleistungsbranche verantwortlich sein.

Personaldienstleister wie Amadeus FiRe sind gefragt. Eine steigende Anzahl von Mitarbeitern führt zu erhöhtem Koordinationsaufwand für die Unternehmen. Intelligente Softwarelösungen, die den optimalen Einsatz des Fachpersonals ermöglichen, gewinnen an Bedeutung. Von dieser Entwicklung könnten vor allem IT-Dienstleister wie ATOSS profitieren.

Des einen Glück…

Auf das Konsumverhalten der deutschen Privatpersonen war jahrelang Verlass. Bei einem Netto-Haushaltseinkommen von durchschnittlich 38.828 € werden rund 36.000 € ausgegeben. Der Großteil fließt davon in den privaten Konsum. Im vergangenen Jahr führten die sinkenden Ölpreise zu einer verhaltenen Inflationsrate von 0,5%. Die Folge war ein Anstieg der Reallöhne. Den Deutschen blieb unterm Strich mehr Geld für den Konsum über. Dieser Effekt ist jedoch ausgelaufen. Während die EZB den ersehnten Preisanstieg begrüßt, müssen Privatpersonen ihr Konsumverhalten zurückschrauben.

…ist des anderen Leid

Seit Dezember 2016 sehen wir einen kräftigen Anstieg der Verbraucherpreise. Die Inflationsrate lag in den vergangenen 3 Monaten mit 1,7, 1,9 und 2,2% deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Ein wesentlicher Grund für den Preisanstieg sind die Energiepreise, die allein im Februar um 7,2% in die Höhe schossen. Einen weiteren Grund lieferten Nahrungsmittel, die sich im Vorjahresvergleich um 4,4% verteuerten. Diese Entwicklung wird den Konsum privater Haushalte vorübergehend bremsen.

Besonders sensibel dürften Unternehmen der Modebranche, wie Adler Modemärkte oder die TOM TAILOR Holding auf den Rückgang reagieren.

Exportweltmeisterschaft birgt Konfliktpotenzial

Deutschland schloss das Jahr 2016 zum dritten Mal in Folge als Exportweltmeister ab und ließ Länder wie China und Japan hinter sich. Die Leistungsbilanz wies ein Plus von 297 Mrd. € aus. Absatztreiber Nummer 1 ist die Auto- und Anlagenbranche. Auch für das laufende Jahr rechnet das DIW mit einem Leistungsbilanzüberschuss von 7,8%, gefolgt von 7,5% im nächsten Jahr.

Dieser Erfolg ruft Kritiker herbei. Deutschland wurde immer wieder beschuldigt, die Exportländer mittels unterbewerteter Währung auszubeuten. Zusätzliche Wettbewerbsvorteile im Euroraum soll sich Deutschland durch jahrelange Stagnation der Reallöhne verschafft haben.

Vor allem spitzt sich die Situation mit dem wichtigsten Absatzland USA zu. Trumps Wirtschaftsberater Peter Navarro verlautbarte, dass Deutschland das Haupthindernis für ein Handelsabkommen mit der EU sei. Bisher sind nur Worte gefallen. Ob darauf Taten folgen, bleibt abzuwarten.

Deutsche Wirtschaft wird 2017 weiter wachsen

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass es der deutschen Wirtschaft gut geht. Wir rechnen nicht mit einem anhaltenden Preisdruck auf private Konsumenten. Sondern mit einer baldigen Stabilisierung der Preisentwicklung. Die fundamentalen Wirtschaftsdaten wie das Beschäftigungsniveau und die Binnennachfrage sind intakt.

Die internationale Nachfrage nach Produkten der Marke „Made in Germany“ wird auch 2017 ungebremst hoch sein. Hieraus ergibt sich ein attraktives Wachstumspotenzial, das sich auf die gesamte Wirtschaftslage positiv auswirken wird. Im weltweiten Vergleich bleiben deutsche Unternehmen deshalb besonders attraktiv.

Da wird Ihr Bankberater aber sicher fluchen …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Gewinnen mit Übernahmen“ von Börsen-Guru Jens Gravenkötter kostenlos anfordern. Während andere Anleger ein Heidengeld für die geheimen Tipps ausgeben müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Jens Gravenkötter.