Deutschland: Deutlich mehr Geld für Bildung und Wissenschaft

WIESBADEN (dpa-AFX) - Begünstigt unter anderem durch den Kita-Ausbau wird in Deutschland deutlich mehr Geld für Bildung sowie Forschung und Wissenschaft ausgegeben.



Im Jahr 2015 flossen fast 276 Milliarden Euro in diesen Bereich. Das waren 3,3 Prozent oder 8,8 Milliarden Euro mehr als im Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden nach vorläufigen Angaben mitteilte. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt waren die Ausgaben mit 9,1 Prozent aber leicht rückläufig (2014: 9,2 Prozent).

Mit 155,6 Milliarden Euro entfiel der größte Teil der Ausgaben auf Bildungseinrichtungen in öffentlicher und privater Trägerschaft. Kindertageseinrichtungen erhielten 26,5 Milliarden Euro. In Schulen und den schulnahen Bereich flossen 91,7 Milliarden Euro, in Hochschulen 35,1 Milliarden Euro. Für Forschung und Entwicklung wendeten Unternehmen und außeruniversitäre Einrichtungen 74,9 Milliarden Euro auf.

Betrachtet man ausschließlich den Bildungsbereich, so ist das Budget im Zeitraum von 2010 bis 2015 um insgesamt 11,1 Prozent gewachsen. Die Kita-Ausgaben stiegen dabei um fast 40 Prozent./tom/DP/jha