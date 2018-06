Mainz (ots) -Der Döner - er gehört zu den liebsten Fast-Food-Gerichten derDeutschen. Geschätzt 16.000 Döner-Imbisse und -Restaurants gibt es inDeutschland. Milliardenumsätze werden mit dem Fleisch am Drehspießgemacht. "Betrifft" wirft einen Blick auf die Erfolgsgeschichte desFastfood-Klassikers, der auch schon öfter unterGammelfleisch-Verdacht geriet, und fragt: Was essen wir daeigentlich? Am 13. Juni, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.War der Erfinder des Döners in Deutschland ein Schwabe? NevzatSalim will der erste gewesen sein - damals, 1969 in Reutlingen. Dasei er auf die Idee gekommen, am Drehspieß gegrilltes Fleisch inextragroße Brötchen zu packen und zu verkaufen. Der Startpunkt füreine rasante Erfolgsgeschichte, den freilich auch weitereDöner-Pioniere andernorts für sich reklamieren.Anfangs bestand das Fleisch noch aus geschichteten Lamm- undRinderscheiben, getreu dem jahrhundertealten türkischen Original, sowie Nevzat Salim es in seiner Heimatstadt Bursa gelernt hatte. Dochdas ist in vielen Döner-Restaurants heute nicht mehr die Regel.Inzwischen hat sich hier der Hackfleischspieß durchgesetzt, eineGemisch aus Rind-, Kalb- und Putenfleisch. Ein solcher Spieß darfselbst dann den Namen "Döner Kebab" tragen, wenn er bis zu 60 Prozentaus Hack besteht. Doch diese Mischung kann problematisch sein, dabesonders anfällig für Panschereien, sagt Axel Bornemann, einer derLebensmittelkontrolleure der Stadt Stuttgart. Bei diversenGammelfleisch-Skandalen war immer wieder auch Dönerfleisch in denFokus der Ermittlungen geraten.Die "betrifft"-Autoren Cordula Stadter und Carsten Rau begleitenden Kontrolleur und seine Kollegen durch Döner-Imbisse und -Fabrikenim Großraum Stuttgart, machen Testkäufe und lassen das Dönerfleischin einem Labor analysieren. Das Ergebnis: Neben Geschmacksverstärkernwerden vor allem Fett und künstliche Phosphate zugesetzt, um Wasserzu binden und das Fleisch in Form zu bringen. Je mehr Wasser, destoschwerer wird der Spieß und desto teurer kann er an den Döner-Imbissverkauft werden. Ein Trick, der unter Umständen zu Lasten derDöner-Konsumenten geht. Denn zu viel Phosphat kann zu gravierendenGesundheitsschäden führen. "Deutschland, Deine Döner" ist einebrisante und unterhaltsame Spurensuche, die die Autoren auch in dieTürkei führt, wo sich die traditionellen Fleischspieße schon seitJahrhunderten drehen.Film vorab für akkreditierte Journalisten auf presseportal.SWR.de.Fotos über ARD-Foto.deIm Rahmen der neuen DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) weisen wirdarauf hin, dass Ihre bei uns gespeicherten Daten ausschließlich dazugenutzt werden, um Sie mit Presseinformationen des SWR zu versorgen.Sollten Sie damit nicht einverstanden sein, antworten Sie bitte mitdem Vermerk "Ich möchte aus dem Verteiler gelöscht werden" auf dieseE-Mail.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell