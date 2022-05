Deutschland: Corona-Prämien treiben Tarifverdienste an

WIESBADEN (dpa-AFX) - Tarifbeschäftigte haben im ersten Quartal in Deutschland durchschnittlich 4,0 Prozent mehr Geld bekommen als ein Jahr zuvor. Eine derart hohe Steigerung hatte es zuletzt im dritten Quartal 2019 gegeben, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Dennoch konnte die Steigerung der Verbraucherpreise nicht ausgeglichen werden, weil diese im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent kletterten.

Ohnehin hatten die Tarifpartner in vielen Fällen einmalige Sonderzahlungen vereinbart, die nun beispielsweise im öffentlichen Dienst in Form von sozialabgabefreien Corona-Prämien wirksam wurden. Ohne die Sonderzahlungen sind die Tarifentgelte nur um 1,1 Prozent gestiegen und damit sehr deutlich hinter der Inflation zurückgeblieben.