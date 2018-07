Unterföhring (ots) -- Sky suchte bis Ende Mai mit Unterstützung derOnline-Jobplattform StepStone junge Nachwuchstalente fürTätigkeit vor der Kamera bei Sky Sport- Fast 600 hochkarätige Bewerbungen folgten Aufruf von Sky- Top 20 Kandidaten stehen fest und gehen ins AuswahlverfahrenUnterföhring, 17. Juli 2018 - Mit Unterstützung der Job-Expertenvon StepStone sucht Sky ein sportbegeistertes Nachwuchstalent füreinen Traumjob vor der Kamera bei Sky Sport. Bis Ende Mai hattenambitionierte Nachwuchstalente Gelegenheit, sich zu bewerben und esgingen insgesamt fast 600 hochkarätige Bewerbungen ein. DieKandidaten hatten sich mit ihren persönlichen Angaben und einemBewerbungsvideo auf stepstone.de beworben und dabei bereits ein hohesMaß an Kreativität und Professionalität unter Beweis gestellt. Unterden 600 hatte eine Expertenjury die Top 20 Kandidaten ausgewählt - 12Frauen und 8 Männer aus der DACH-Region, abrufbar untersky.de/traumjob. Die Expertenjury besteht aus Roman Steuer (ExecutiveVice President Sports, Sky), Mario Nauen (Director Football, Sky),Dr. Sebastian Dettmers, (Geschäftsführer, StepStone) und BrittaHofmann (Moderatorin, Sky).Die ausgewählten Kandidaten müssen sich aktuell in einerHomechallenge beweisen. Dabei erhalten die Talente herausforderndeAufgaben, in denen sie journalistisches Gespür, sportfachlicheKompetenz und Kreativität demonstrieren müssen. In derdarauffolgenden Phase werden die Top 10 zu einem Workshop bei Skyeingeladen. Die Top 3 erhalten eine Intensivschulung und müssen sichbei einer Aufzeichnung bei Sky Sport News HD beweisen. Die Verkündungdes Siegers erfolgt dann voraussichtlich Mitte Oktober 2018. Inregelmäßigen Rubriken auf Sky Sport News HD, auf sky.de sowie überdie sozialen Medien wird Sky über das Auswahlverfahren berichten.Roman Steuer, Executive Vice President Sports bei Sky: "DieResonanz auf die Aktion hat alle Erwartungen übertroffen. Ich binbegeistert, welche Kreativität und Leidenschaft die Teilnehmer inihre Bewerbung gesteckt haben. Es ist uns sehr schwer gefallen, ausder hohen Anzahl an hochkarätigen Bewerbungen die besten 20Kandidaten zu benennen."StepStone Karriereexperte Philipp Löwer: "Wir freuen uns, dass soviele Talente die Chance ergriffen haben, sich für diesen Traumjobbei Sky zu bewerben. Entscheidend dafür war ein einfacher undschneller Bewerbungsprozess, in dem die Nachwuchstalente dennoch ihreKreativität unter Beweis stellen konnten. Nun beginnt für die Top 20die heiße Phase."Mehrstufiger Auswahlprozess für den "Sky Sport Traumjob" Um dieBesetzung des "Traumjobs" bei Sky Sport auch medial sichtbar zumachen, hatte der Sky Vermarkter Sky Media in enger Zusammenarbeitmit dem Sky-Sport-Team und unterstützt von StepStone ein integriertesKommunikationskonzept entwickelt, das über alle Phasen desAuswahlprozesses - Aufrufphase, Auswahlphase und Bekanntgabe desneuen Sky Sport Nachwuchstalents - eine durchgängige Kommunikationvon Mitte April bis Oktober bietet.Bereits in der Aufrufphase hatten Sky und StepStone über sämtlicheKommunikationskanäle aktiviert, um auf die Aktion "Sky SportTraumjob" powered by StepStone aufmerksam zu machen und möglichstviele potenzielle Kandidaten zur Bewerbung zu motivieren. Dafür wurdeein Trailer mit Britta Hofmann und Lothar Matthäus in der Gastrollegedreht, der auf den Sportumfeldern von Sky - Sky Sport News HD, diedigitalen Plattformen On Demand und Sky Go sowie über Facebook Posts- gestreut wurde. Dazu kamen grafische Sonderwerbeformen im TV sowieDisplay Ads auf skysport.de. Ergänzend hierzu riefen die Moderatorenin den Sportumfeldern redaktionell auf, sich zu bewerben. StepStonehatte zusätzlich seine Kompetenz eingebracht und ein Bewerberportaleingerichtet, das speziell auf die Bedürfnisse des Sky SportTraumjobs ausgerichtet war.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Über StepStoneMit StepStone finden Menschen ihren Traumjob. Das Angebot vonStepStone ist mit mehr als 16 Millionen Besuchen im Mai 2018 einesder meistgenutzten im Wettbewerbsumfeld (Quelle: IVW). StepStonebeschäftigt mehr als 3.000 Mit-arbeiter und betreibt nebenwww.stepstone.de Online-Jobplattformen in weite-ren Ländern. Das 1996gegründete Unternehmen ist eine Tochter der Axel Springer SE.Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell