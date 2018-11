Deutschland-Barometer Depression zeigt massive Folgen der Erkrankung auf Partnerschaft und Familie

Leipzig/Berlin (ots) - Bei der Hälfte der Betroffenen kommt es zuProblemen in der Partnerschaft// Wissenslücken bei Angehörigen führenzu Unverständnis und Fehlinterpretationen// Rückzug undGefühllosigkeit sind krankheitsbedingtDie Erkrankung Depression belastet Partnerschaft und Familie inhohem Maße: 84 Prozent der Erkrankten haben sich während ihrerDepression aus sozialen Beziehungen zurückgezogen. Das belegt dasheute veröffentlichte zweite "Deutschland-Barometer Depression" vonStiftung Deutsche Depressionshilfe und Deutsche Bahn Stiftung. Dierepräsentative Befragung untersucht Einstellungen und Erfahrungen zurDepression in der Bevölkerung. Befragt wurden 5.000 Personen zwischen18 und 69 Jahren aus einem repräsentativen Online-Panel für diedeutsche Bevölkerung in Privathaushalten.Partnerschaftskonflikte und Trennung als Folge der DepressionKnapp drei Viertel (72 Prozent) der Befragten mit der DiagnoseDepression beschreiben, während der Erkrankung keine Verbundenheit zuMenschen mehr zu empfinden. Dies hat weitreichende Folgen: Die Hälfteder Betroffenen berichtet von Auswirkungen auf die Partnerschaft. 45Prozent davon haben erlebt, dass es aufgrund der Depression zu einerTrennung gekommen ist. "Die hohe Zahl der Trennungen zeigt, was füreine tiefgreifende Erkrankung die Depression ist", erläutert Prof.Ulrich Hegerl, Vorstandsvorsitzender der Stiftung DeutscheDepressionshilfe, die Ergebnisse. "An Depression erkrankte Menschenverlieren den Antrieb, ihr Interesse und fühlen sich innerlichabgestorben, ohne Verbundenheit mit anderen Menschen oder ihrerUmwelt.Sie ziehen sich zurück und sehen den gesamten Alltag wie durcheine schwarze Brille. All diese krankheitsbedingten Veränderungenhaben massive Auswirkungen auf Partnerschaft und familiäreBeziehungen. Deshalb ist Depression oft die Ursache und nicht dieFolge von Partnerschaftskonflikten", so Hegerl weiter. Ein Teil derBetroffenen berichtet rückblickend aber auch von positivenErfahrungen: 36 Prozent der Betroffenen gaben an, dass die Depressiondie Beziehung zum Partner sogar vertieft und gefestigt hat. "Dasgemeinsame Überstehen des großen Leidens, das die Depressionverursacht, kann zu einem Zusammenwachsen führen", erklärt Hegerl.Wissenslücken im sozialen Umfeld sorgen für Unverständnisgegenüber BetroffenenDas Deutschland-Barometer Depression 2018 liefert auch Daten zuden Erfahrungen von Angehörigen: 73 Prozent entwickeln Schuldgefühlegegenüber ihrem erkrankten Partner und fühlen sich für dessenErkrankung und Genesung verantwortlich. Fast jeder dritte Angehörige(30%) gab an, sich schlecht über die Depression informiert zu fühlen.Betroffene, die Auswirkungen der Depression auf die Partnerschafterlebt haben, berichten deshalb vor allem, sich unverstanden gefühltund Vorwürfe von ihrem Partner bekommen zu haben (84%). "Es wirddeutlich, dass ein großer Aufklärungsbedarf über die Erkrankunggerade bei Angehörigen und Bekannten besteht. Deshalb hat dieStiftung Deutsche Depressionshilfe in Kooperation mit der DeutscheBahn Stiftung das deutschlandweite Info-Telefon Depressioneingerichtet, bei dem Angehörige und Betroffene kostenfreiInformationen über die Erkrankung erhalten", so Dr. ChristianGravert, Projektleiter Gesundheitsthemen bei der Deutsche BahnStiftung und Leitender Arzt der Deutschen Bahn.Hinweise für AngehörigeProf. Hegerl rät Angehörigen: "Akzeptieren Sie die Depression alsErkrankung, die jeden treffen kann! Und informieren Sie sich - dennwer nicht weiß, was eine Depression ist, wird den Rückzug und diefehlende Zuwendung des erkrankten Partners falsch einordnen. Es istkeine Lieblosigkeit oder gar böser Wille, sondern Zeichen derErkrankung." Am besten können Angehörige unterstützen, indem sieeinen Termin beim Arzt organisieren und den Betroffenengegebenenfalls dorthin begleiten. Denn in der Depression fehlen denBetroffenen oft Kraft und Hoffnung, sich Hilfe zu suchen. Hegerlbetont aber ebenfalls: "Depression kann nicht mit Zuneigung alleinebehandelt werden, sondern erfordert medizinische Hilfe. Es istwichtig, dass Angehörige und Freunde ihre eigenen Belastungsgrenzenkennen und sich auch Unterstützung organisieren."Informationen und Hilfe finden Angehörige unter:- Wissen und Adressen rund um das Thema Depression aufwww.deutsche-depressionshilfe.de- Deutschlandweites Info-Telefon Depression: 0800 33 44 5 33- Online-Forum: Erfahrungsaustausch für Betroffene und Angehörigeunter www.diskussionsforum-depression.de- Sozialpsychiatrische Dienste bei den Gesundheitsämtern- Beratung und Selbsthilfegruppen speziell für Angehörigewww.bapk.de- Tipps und Übungen für Angehörige:www.familiencoach-depression.deÜber die Stiftung Deutsche Depressionshilfe:Ziel der 2008 gegründeten Stiftung Deutsche Depressionshilfe istes, einen wesentlichen Beitrag zur besseren Versorgung depressiverkrankter Menschen und zur Reduktion der Zahl der Suizide inDeutschland zu leisten. Vorstandsvorsitzender ist Prof. Dr. UlrichHegerl. Die Schirmherrschaft hat der Entertainer und SchauspielerHarald Schmidt übernommen. Neben Forschungsaktivitäten bietet dieStiftung Betroffenen und Angehörigen vielfältige Informations- undHilfsangebote wie das Diskussionsforum Depression und dasdeutschlandweite Info-Telefon Depression (0800 33 44 5 33). Unter demDach der Stiftung Deutsche Depressionshilfe koordiniert das DeutscheBündnis gegen Depression zahlreiche lokale Maßnahmen: In über 85Städten und Kommunen haben sich Bündnisse gebildet, die auf lokalerEbene Aufklärung über die Erkrankung leisten. Seit 2014 kooperiertdie Stiftung Deutsche Depressionshilfe mit der Deutsche Bahn StiftunggGmbH beim Aufbau des Forschungszentrums Depression und weiterenversorgungsnahen Projekten. www.deutsche-depressionshilfe.deÜber die Deutsche Bahn Stiftung:Anschluss sichern. Verbindungen schaffen. Weichen stellen: Unterdiesem Leitsatz bündelt die Deutsche Bahn Stiftung gGmbH dasgemeinnützige Engagement der Deutschen Bahn AG und knüpft damit andie Tradition der Hilfe und Verantwortung an, wie Eisenbahner sieseit jeher leben. Sie setzt sich für die Integration von Menschen amRande der Gesellschaft ein, fördert ehrenamtliches Engagement undbetreibt das DB Museum. So verbindet die Deutsche Bahn StiftungEisenbahngeschichte mit Weichenstellungen für die Zukunft.Mit derDeutsche Bahn Stiftung widmet sich erstmals eine Unternehmensstiftungdem Thema Depression bzw. psychische Gesundheit. 