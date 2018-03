"Deutschland '68 - (K)ein Jahr wie jedes andere!" am Montag (26.3.) im Ersten - Radio Bremen-/NDR-Dokumentation über das Jahr 1968 in BRD und DDR zwischen Wandel und Kontinuität

Bremen (ots) - 1968: demonstrierende Studenten, Polizisten mitSchlagstöcken und Wasserwerfern, Sit-ins an Universitäten und dieGründung von Kommunen. Diese Bilder sind ins kollektive Gedächtniseingebrannt. Die Musik wurde aggressiver, die Haare der Männer längerund die Röcke der Frauen kürzer. Eine Rebellion junger Menschen, dieweder geplant noch organisiert war. Doch war 1968 wirklich nur so?Neben den bekannten und symbolträchtigen Bildern aus dem Jahr gibt esauch eine andere Wirklichkeit. Die Welt des konservativen Lebens inDeutschland: Die Frau am Herd, der Mann beim Frühschoppen und in denCharts stürmte Kinderstar Heintje an den Beatles und den RollingStones vorbei.Die Dokumentation von Radio Bremen und NDR "Deutschland '68" zeigtam Montag, dem 26. März, um 23:30 Uhr, im Ersten ("Geschichte imErsten") das deutsche Leben im Jahr 1968 sowohl in der Bundesrepublikals auch in der DDR, in der Großstadt und auf dem Land. Der Film vonCaroline Pellmann und János Kereszti leuchtet ein Jahr aus, das auchein halbes Jahrhundert danach als historische Wegmarke für dasheutige Deutschland gilt.23 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs befand sichWestdeutschland mitten im Wirtschaftswunder. Die Konjunktur brummteund der Wohlstand wuchs. Doch das wiederaufgebauteNachkriegsdeutschland sah sich vor neue Herausforderungen gestellt.Studentenproteste und außerparlamentarische Opposition bestimmten dieNachrichten. Barbara Köster hat als Studentin in Frankfurt an vielenDemonstrationen teilgenommen und war Mitglied im SozialistischenDeutschen Studentenbund. Sie erinnert sich: "Das war eineantiautoritäre Bewegung. Wir waren gegen Autorität jeglicher Art, inder Familie, im Gericht, im Hörsaal, zwischen den Geschlechtern."Auch Peter Wietzke war damals bei fast jeder Demo undStraßenschlacht dabei. Allerdings auf der anderen Seite. Als jungerPolizist hielt er seinen Kopf hin und hatte trotzdem Sympathie fürdie Rebellen: "Die Musik und sich gegen Autoritäten bemerkbar machen,das entsprach auch so meinem Gefühl." Für die Aggressivität vielerDemonstranten hatte er aber gar kein Verständnis. "Wir haben 1968fast täglich in Berlin Demonstrationen gehabt. Fast immer gab esverbale Aggressionen, meistens flogen danach Eier und später auchSteine."Im Osten Deutschlands baute die SED ihre Macht aus. Dabei träumteein Großteil der DDR-Bevölkerung von politischer Freiheit nach demVorbild des "Prager Frühlings". "Wir kannten viele Menschen, die überdie DDR meckerten. Aber keiner machte was. Wir wollten was tun",erinnert sich Andreas Pilz. Mit seinem Bruder und zwei Freundenmalten sie 1968 in ihrem Heimatort nahe der Tschechischen GrenzeProtestplakate gegen die Sprengung der Universitätskirche in Leipzig.Die vier Schüler wurden geschnappt und von der Stasi verhört. Zweiflogen von der Schule.In Westdeutschland erreichten die Proteste mit den Osterunruhenihren Höhepunkt. Es gab hunderte Verletzte und sogar zwei Tote.Studentenführer Rudi Dutschke war auf offener Straße niedergeschossenworden. Darauf folgten deutschlandweite Proteste. Studierende,Schüler und Angestellte warfen dem Axel Springer Verlag und seinenTageszeitungen "Hetze gegen die Studentenbewegung" vor. HeinzRittermeier, Sohn einer Stahlarbeiter-Familie in Bochum, wundert sichnoch heute über die Unwissenheit mancher Studenten: "Die Studentenkamen hier zum Springer-Platz und wollten das Schild 'Springer-Platz'runterreißen. Das fand die Bevölkerung hier völlig daneben, weildieser Platz nach Karl Springer, einem Widerstandskämpfer gegen dasNazi-Regime benannt wurde." Es blieb nicht die einzige Irritation.Studenten und Arbeiter schlossen sich 1968 nur selten erfolgreichzusammen. Der Umbruch 1968 lief ungeplant, emotional und oftwidersprüchlich.Aber die Bewegung hatte eine grundsätzliche Richtung, ist EvelynFrisinger überzeugt: "Wir waren alle links und wir waren auchengagiert." Sie hatte damals in Bremen eine Mode-Boutique und hatlieber kurze Röcke und durchsichtige Blusen verkauft als auf Demos zugehen. "Alles war möglich! Es war eine Revolution der Jugend!"Typisch für die 68er, dass Heinz Rittermeier widersprechen muss:"Eine Revolution war es nicht. Es hat die Gesellschaft nicht aufeinen Schlag verändert, aber es hat Reformen angestoßen."Die Radio Bremen-/NDR-Dokumentation wirft einen persönlichen Blickauf Deutschland im Jahr 1968. Jeder hat seine ganz eigene Perspektiveauf dieses Jahr und seinen Mythos. Entweder sie haben als Studentprotestiert, als Polizist Demonstrationen aufgelöst, waren politischengagierter Azubi im Stahlwerk, haben provokante Mode entworfen, inder DDR gegen das Regime protestiert oder als Kinderstar die Herzendes ganzen Landes erobert. Aus der Summe ihrer Erlebnisse undAnsichten zeigt sich, wie das Leben in Deutschland 1968 war: (K)einJahr wie jedes andere!