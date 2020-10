DeutschlandWechselt zu Pepsi & Co / PepsiCo startet Wechselinitiative für die deutsche Gastronomiebranche

Weitere Suchergebnisse zu "PepsiCo":

Neu-Isenburg (ots) - PepsiCo startet ab sofort eine aufmerksamkeitsstarke Initiative für die Gastronomiebranche. Bundesweit ruft das Unternehmen unter dem Motto #DeutschlandWechselt Gastronomen dazu auf, zu den starken Marken des PepsiCo Portfolios zu wechseln.Mit der Initiative #DeutschlandWechselt schafft PepsiCo durch attraktive Prämien Anreize für Gastronomen zum Wechsel des Softdrink-Partners. Um dabei reichweitenstark auf die Aktion aufmerksam zu machen, reist ein geschultes PepsiCo Markenteam mit gebrandeten "Wechselmobilen" durch mehrere deutsche Ballungsgebiete. Das Produkt im Mittelpunkt der Aktion ist unter anderem der Sieger der Taste Challenge 2019: Pepsi MAX. Durch den Wechsel des Softdrink-Partners möchte PepsiCo den Gastronomen vor allem folgende Vorteile bieten:1) Sicherheit: Mit einer Markenbekanntheit von 87 Prozent* ist Pepsi ein sehr bekanntes Produkt unter den deutschen Konsumenten.2) Drei Säulen des Erfolgs: Der Fokus von Pepsi liegt auf Geschmack, Fußball und Musik.3) Pepsi MAX als Erfolgsprodukt: Pepsi MAX ist mit 31 Prozent** der Wachstumstreiber im No Sugar-Segment und Geschmackstestsieger der Taste Challenge***.Delphine Knieps, Away From Home Lead DACH, sagte: "Wir freuen uns auf die spannende Aktion. Durch attraktive Wechselprämien und Gewinnmöglichkeiten möchten wir unserer Mission treu bleiben, den Menschen - in diesem Fall den Gastronomen - ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern."Auf der Webseite der Initiative www.deutschlandwechselt.de (http://www.deutschlandwechselt.de/) können Gastronomen Informationen zum Wechsel mit zusätzlicher Registriermöglichkeit erhalten. Zudem können Gastgeber, die sich für einen Wechsel entscheiden, sechs Mal 1.000 Euro gewinnen, wenn sie ein Foto unter dem Hashtag #DeutschlandWechselt auf Social Media posten und Angaben darüber machen, was sie zu ihrem Wechsel bewegt hat.* Equity Dip 2019.** Nielsen: MAT Juni, LEH Gesamt Umsatzentwicklung vs. VJ, CSD & Cola.*** Ergebnisse der Taste Challenge-Blindverkostung zwischen Pepsi MAX und Coca-Cola Zero Sugar in Deutschland mit 42 Aktionstagen vom 07. Juni bis 18. September 2019, mit 7014 Teilnehmern. Zertifizierte Ergebnisse der ISI GmbH. Mehr Details unter www.pepsi.de (http://www.pepsi.de).Pressekontakt:markenzeichen GmbHAnnalena ButzmühlenSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel +49 (0)69 7104 880 24pepsico@markenzeichen.deOriginal-Content von: PepsiCo Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell