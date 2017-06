DeutschlandTrend: Vertrauen in die USA auf gleichem Niveau wie Russland

Köln (ots) -Sperrfrist: 08.06.2017 22:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print und Online): 22.30 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.Das Vertrauen in die USA erreicht seinen bisherigen Tiefstwert imARD-DeutschlandTrend. 21 Prozent der Befragten halten die USA füreinen Partner dem man vertrauen kann (-8 Punkte im Vergleich zuApril). Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstagbis Mittwoch dieser Woche ergeben. Damit befinden sich die USA aufdemselben Niveau wie Russland. Russland halten ebenfalls 21 Prozentder Befragten für einen vertrauenswürdigen Partner (+1 im Vergleichzu April). Frankreich erreicht dagegen seinen höchsten imARD-DeutschlandTrend gemessenen Wert. 94 Prozent der Befragten haltenFrankreich für einen Partner für Deutschland, dem man vertrauen kann(+3 im Vergleich zu April). Großbritannien halten 60 Prozent derBefragten für einen Partner, dem man vertrauen kann (+3 im Vergleichzu April). 36 Prozent halten China für einen vertrauenswürdigenPartner (+14 als einziges Land in der Liste im Vergleich zu Juli2013) und die Türkei 3 Prozent (+/-0 im Vergleich zu April).Die Chancen, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und derTürkei in den nächsten Jahren wieder verbessert, halten 11 Prozentder Befragten für groß bzw. sehr groß. 87 Prozent schätzen dieChancen als gering bzw. sehr gering ein.Wenn man die Deutschen nach ihrer Zufriedenheit mit ausländischenStaatschefs fragt, geben 59 Prozent der Befragten an, dass sie mitder Arbeit des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zufriedenbzw. sehr zufrieden sind. 9 Prozent sind weniger oder gar nicht mitseiner Arbeit zufrieden. Mit der Arbeit der britischenPremierministerin Theresa May sind 22 Prozent der Befragten zufriedenbzw. sehr zufrieden. 59 Prozent sind weniger oder gar nicht zufriedenMit der Arbeit des amerikanischen Präsidenten Donald Trump sind 5Prozent der Befragten zufrieden bzw. sehr zufrieden. 92 Prozent sindmit der Arbeit von Donald Trump weniger bzw. gar nicht zufrieden.Die Fragen im Wortlaut:Ich nenne Ihnen jetzt einige Länder und Sie sagen mir bitte, ob dasjeweilige Land ein Partner für Deutschland ist, dem man vertrauenkann oder nicht.a. die USAb. die Türkeic. Russlandd. Großbritanniene. Frankreichf. ChinaAufgrund der großen Differenzen zwischen der Türkei und Deutschland,hat sich die Bundesregierung entschieden, die Bundeswehr vomStützpunkt im türkischen Incirlik abzuziehen. Wie groß schätzen Siedie Chancen ein, dass sich das deutsch-türkische Verhältnis in dennächsten Jahren wieder verbessert ...Und nun geht es um Ihre Meinung zu einigen Spitzenpolitikern. Wie istdas mit [...]? Sind Sie mit ihrer/seiner politischen Arbeit sehrzufrieden, zufrieden, weniger zufrieden oder gar nicht zufrieden?1. Bundeskanzlerin Angela Merkel2. Finanzminister Wolfgang Schäuble3. Innenminister Thomas de Maizière4. dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer5. der Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen6. dem Außenminister Sigmar Gabriel7. dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz8. der neuen Familienministerin Katarina Barley9. dem Grünen-Parteivorsitzenden Cem Özdemir10. dem Linken-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Bartsch11. der AfD-Spitzenkandidatin Alice Weidel12. dem FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner13. dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron14. der englische Premierministerin Theresa May15. dem amerikanischen Präsidenten Donald TrumpBefragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschlandab 18 Jahren- Fallzahl: 1.000 Befragte- Erhebungszeitraum: 6.6. bis 7.6.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Pressekontakt:Kristina BauschWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell