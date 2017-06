DeutschlandTrend: Mehrheit für stärkeres Engagement Deutschlands bei internationalen Krisen

Köln (ots) -Sperrfrist: 08.06.2017 22:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print und Online): 22.30 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.In der Diskussion, wie stark sich Deutschland künftig beiinternationalen Krisen engagieren soll, sprechen sich die Deutschenmehrheitlich für ein stärkeres Engagement aus. Das hat eine Umfragedes ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bis Mittwoch dieser Wocheergeben. 62 Prozent finden ein stärkeres Engagement Deutschlands beiinternationalen Krisen grundsätzlich richtig (+6 Punkte im Vergleichzu Dezember 2016), 33 Prozent finden das nicht richtig (-4).80 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass die EU gemeinsameine größere Verantwortung in der Welt übernehmen sollte, wenn sichdie USA weltpolitisch zurückziehen. 17 Prozent sind gegenteiligerAuffassung. 93 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass dieStaaten der europäischen Union auch in der Verteidigungspolitik engerzusammenarbeiten sollten (+22 im Vergleich zu Juli 2016), 5 Prozentstimmen dem eher nicht zu.Die Frage im Wortlaut:Aktuell wird darüber diskutiert, inwiefern sich die BundesrepublikDeutschland künftig bei internationalen Krisen stärker engagierensoll. Finden Sie ein stärkeres Engagement Deutschlands beiinternationalen Krisen grundsätzlich richtig oder grundsätzlich nichtrichtig?Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschlandab 18 Jahren- Fallzahl: 1.000 Befragte- Erhebungszeitraum: 6.6. bis 7.6.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:Kristina BauschWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell