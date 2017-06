DeutschlandTrend: Große Mehrheit befürwortet Festhalten Deutschlands am Pariser Klimaschutzabkommen

Köln (ots) -Sperrfrist: 08.06.2017 22:30Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.+++ Achtung Sperrfrist (Print und Online): 22.30 Uhr +++Nachrichtenagenturen: Keine Sendesperrfrist, bitte mitSperrfristvermerk veröffentlichenAusgewählte Zahlen werden ab 18 Uhr bei Tageschau.de veröffentlichtund dürfen dann bereits verwendet werden.93 Prozent der Deutschen finden es gut, dass die Bundesregierung amPariser Klimaschutzabkommen festhält. 6 Prozent finden das nicht gut.Das hat eine Umfrage des ARD-DeutschlandTrends von Dienstag bisMittwoch dieser Woche ergeben.Wenn man die Deutschen nach ihrem persönlichen Engagement für denKlimaschutz fragt, sagen 82 Prozent, dass sie bereit sind, höherePreise zu zahlen, wenn dadurch Produkte klimaschonend hergestelltwerden können. 73 Prozent sind bereit, mehr für Strom zu bezahlen,wenn dieser aus erneuerbaren Energien gewonnen wird. 64 Prozenterklären sich bereit, wann immer es geht, auf das Auto zu verzichten,auch wenn dies manchmal umständlich ist.Die Fragen im Wortlaut:Die USA haben entschieden aus dem internationalen PariserKlimaschutzabkommen auszusteigen. Die Bundesregierung hat imGegensatz dazu entschieden, an dem Abkommen festzuhalten. Das Zieldes Abkommens ist es, die Erderwärmung auf unter zwei Grad imVergleich zur vorindustriellen Zeit zu reduzieren. Finden Sie es gut,dass die Bundesregierung an dem Abkommen festhält oder finden Sie dasnicht gut?Ich nenne Ihnen nun einige Ansichten zum Thema Klimaschutz. Sagen Siemir bitte jeweils, ob Sie dieser Aussage eher zustimmen oder ehernicht zustimmen.a. Ich bin bereit, höhere Preise zu zahlen, wenn dadurchProdukte klimaschonend hergestellt werden können.b. Ich bin bereit, mehr für Strom zu bezahlen, wenn dieseraus erneuerbaren Energien gewonnen wird.c. Ich bin bereit, wann immer es geht, auf das Auto zuverzichten, auch wenn dies manchmal umständlich ist.Befragungsdaten- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschlandab 18 Jahren- Fallzahl: 1.000 Befragte- Erhebungszeitraum: 6.6. bis 7.6.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswertvon 50%Pressekontakt:Kristina BauschWDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7118kristina.bausch@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell