DeutschlandTrend Extra: 69 Prozent glauben, dass der SPD ein Neuanfang mit Schulz gelingen wird

Köln (ots) -Im Zuge der Entscheidung über die Kanzlerkandidatur von MartinSchulz, glauben 69 Prozent der Bürger, dass der SPD mit Martin Schulzein Neuanfang gelingen wird. Von den SPD-Anhängern sind sogar 85Prozent dieser Meinung. Das hat eine Umfrage desARD-DeutschlandTrends am Mittwoch dieser Woche ergeben.79 Prozent der Bürger finden gut, dass Sigmar Gabriel Martin Schulzden Vortritt gelassen hat.65 Prozent der Befragten geben an, bisher nicht zu wissen, für welchePolitik Martin Schulz eigentlich steht. 51 Prozent sind derAuffassung, dass Martin Schulz ein gutes Gespür für die Sorgen derBürger hat. 45 Prozent finden es problematisch, dass Martin Schulzbisher keine Erfahrung in der Bundespolitik hat.Im Profilvergleich von Angela Merkel und Martin Schulz attestieren 79Prozent der Befragten Angela Merkel Führungsstärke, bei Martin Schulztun dies 60 Prozent. 78 Prozent halten Angela Merkel für kompetent,68 Prozent tun dies bei Martin Schulz. Dass Angela Merkel glaubwürdigist, finden 64 Prozent der Befragten. 65 Prozent halten Martin Schulzfür glaubwürdig. Angela Merkel wird von 63 Prozent der Befragten alssympathisch empfunden, bei Martin Schulz sind dies 69 Prozent.Sigmar Gabriel erreicht im Profilvergleich durchgängig schlechtereWerte als Martin Schulz: 39 Prozent halten ihn für führungsstark, 53Prozent für kompetent, 40 Prozent für glaubwürdig und 45 Prozent fürsympathisch.Befragungsdaten:- Grundgesamtheit: Wahlberechtigte Bevölkerung in Deutschland ab 18Jahren- Fallzahl: 1.011 Befragte- Erhebungszeitraum: 25.1.2017- Erhebungsverfahren: Telefoninterviews (CATI)- Stichprobe: Repräsentative Zufallsauswahl/Dual Frame- Fehlertoleranz: 1,4* bis 3,1** Prozentpunkte* bei einem Anteilswert von 5%; ** bei einem Anteilswert von 50%