DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Schlechtester Wert für Union und SPD seit Bestehen der Sonntagsfrage

Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 25 Prozentder Wählerstimmen, die SPD auf 14 Prozent. Dies ist für beideParteien der schlechteste Wert, seitdem die Sonntagsfrage imARD-DeutschlandTrend gemessen wird.Für die AfD würden sich 16 Prozent der Befragten entscheiden, diePartei liegt damit weiterhin vor der SPD. Die Grünen würden 19Prozent der Bürgerinnen und Bürger wählen, dies ist der höchste Wertseit September 2011. Die Linke käme auf neun Prozent und die FDP aufelf Prozent der Stimmen. Insgesamt würde die Regierungskoalition ausUnion und SPD 39 Prozent der Stimmen erhalten.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 11. Oktober 2018 verlierenCDU/CSU, SPD und die Linke jeweils einen Prozentpunkt. Die FDPgewinnt einen Prozentpunkt dazu, die Grünen gewinnen zweiProzentpunkte hinzu. Der Stimmanteil für die AfD bleibt unverändert.Hälfte der Bundesbürger sorgt sich um den Bedeutungsverlust derVolksparteien51 Prozent der Wahlberechtigen sind besorgt, dass die schwindendeAkzeptanz von CDU, CSU und SPD die politische Stabilität inDeutschland gefährden könnte.47 Prozent der Bürgerinnen und Bürger teilen diese Befürchtungnicht. Sie erwarten von den neuen Kräfteverhältnissen mit mehrerenkleinen bis mittleren Parteien breitere politische Debatten. Auch dieHälfte der Anhänger von Linken, Grünen und FDP teilen die Sorge umden Bedeutungsverlust der Volksparteien. Bei den AfD-Anhänger ist esknapp ein Drittel.Mehrheit möchte Jogi Löw als Bundestrainer behaltenTrotz der jüngsten Niederlagen der deutschenFußballnationalmannschaft und dem drohenden Abstieg aus Liga A dereuropäischen Nations-League überwiegt die Unterstützung für JoachimLöw: Eine relative Mehrheit von 43 Prozent der Befragten spricht sichdafür aus, dass Löw Nationaltrainer bleiben soll. 34 Prozentplädieren für seine Ablösung. 20 Prozent gaben an, sich nicht fürFußball interessieren und deshalb keine Meinung zum Thema zu haben.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap imAuftrag des "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 16. bis 17.Oktober 1.040 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (beieinem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%)Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter(02150) 20 65 62 oder (0172) 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt)angefordert werden.Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 19.Oktober 2018 veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1. In den letzten Jahren haben die großen Volksparteien CDU, CSUund SPD immer mehr Wählerstimmen verloren. Die einen machen sichSorgen, weil es dadurch weniger politische Stabilität in Deutschlandgeben könnte. Andere machen sich keine Sorgen, sie würden die großenVolksparteien nicht vermissen und meinen, mehrere kleinere bismittlere Parteien ermöglichen breitere Diskussionen. Wie ist das beiIhnen? Machen Sie sich wegen der zunehmenden Schwäche derVolksparteien Sorgen oder keine Sorgen?2. Eine Frage zum Fußball: Sollte Jogi Löw weiter Trainer derFußball-Nationalmannschaft bleiben?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?