DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Mehrheit spricht sich für europäische Lösung im Umgang mit Flüchtlingen aus

Im aktuellen Streit über den Umgang mit Flüchtlingen undAsylbewerbern wünschen sich 75 Prozent der Deutschen eine Lösung aufeuropäischer Ebene. Nur jeder Fünfte (22 Prozent) fände essinnvoller, eigene nationale Lösungen anzustreben. Diese Meinungteilen alle Bevölkerungsgruppen und Parteianhängerschaften mitAusnahme der Anhänger der AfD. Im Vergleich zu März 2016 hat sich dieStimmung damit kaum verändert.Nur ein gutes Drittel glaubt an eine rasche Lösung aufeuropäischer EbeneNur 36 Prozent der Wahlberechtigten glauben, dass eine europäischeLösung bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise in naher Zukunftzustande kommt. Die Mehrheit (59 Prozent) ist skeptisch undbezweifelt, dass eine solche europäische Lösung bald realisierbarist. Auch bei dieser Frage ist die Meinung der Bevölkerung imVergleich zu Oktober 2016 nahezu unverändert.Sonntagsfrage: Union und SPD legen zu, AfD und Linke verlierenWenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 32 Prozentder Wählerstimmen, die SPD auf 19 Prozent. Für die AfD entschiedensich 14 Prozent der Befragten. Die Grünen würden 13 Prozent derBürgerinnen und Bürger wählen, die Linke neun Prozent und die FDPacht Prozent. Insgesamt würde die Regierungskoalition aus Union undSPD 51 Prozent der Stimmen erreichen.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 14. Juni 2018 gewinnen Unionund SPD jeweils einen Prozentpunkt hinzu, AfD und Linke verlierenjeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmenanteile für die Grünen und dieFDP bleiben unverändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap imAuftrag des "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 25. bis 26. Juni1.025 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einemAnteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%)Prozentpunkten. Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" amDonnerstag, 28. Juni 2018 veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1. In der EU verfolgen die einzelnen Länder unterschiedlicheAnsätze zur Lösung der Flüchtlingskrise. Die einen setzen eherauf eigene nationale Lösungen, andere auf einen europäischenAnsatz. Was ist Ihrer Meinung nach in der Flüchtlingskrise dassinnvollste?2. Halten Sie eine Lösung bei der Bewältigung der Flüchtlingskriseauf europäischer Ebene in naher Zukunft für realisierbar?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?