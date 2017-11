DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Mehrheit der Deutschen würde höhere Energiekosten für den Klimaschutz zahlen

Köln (ots) -Sperrfrist: 16.11.2017 23:55Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien:Donnerstag, 16. November 2017, 23.59 UhrFür Nachrichtenagenturen frei mit Übernahme des Sperrfristvermerks63 Prozent der Bürger wären bereit, für einen besseren Klimaschutzhöhere Energiekosten zu zahlen. 36 Prozent wollen keine höherenZahlungen für den Klimaschutz in Kauf nehmen.Eine mehrheitliche Bereitschaft, für den Klimaschutz höhereEnergiekosten zu zahlen, findet sich nicht nur bei den Anhängern derGrünen (89 Prozent), der Linken (76 Prozent) und der SPD (67Prozent), sondern auch bei den Wählern der FDP (71 Prozent) und derUnion (62 Prozent). Bei den Anhängern der AfD (50 Prozent) zeigt sichein gemischtes Stimmungsbild.Bürger lehnen eine Öffnung der Geschäfte am Heiligabend 2017 mitgroßer Mehrheit abFast alle Bundesbürger (91 Prozent) sind der Meinung, dass dieGeschäfte am diesjährigen Heiligabend, der auf einen Sonntag fällt,geschlossen bleiben sollten. Nur 8 Prozent der Befragten wünschensich eine Öffnung der Geschäfte am 24. Dezember 2017.Sonntagsfrage: Union und Linke mit leichtem PlusIn der aktuellen Sonntagsfrage erhält die Union 31 Prozent derWählerstimmen, die SPD kommt auf 21 Prozent. Die AfD erhält 12Prozent der Stimmen. Die Grünen und die FDP würden jeweils 11 Prozentder Bürger wählen, die Linke 10 Prozent.Im Vergleich zum Deutschlandtrend vom 9. November 2017 gewinnen Unionund Linke jeweils einen Prozentpunkt hinzu. AfD und FDP verlierenjeweils einen Prozentpunkt. Die Stimmen für die SPD und die Grünenbleiben unverändert.Der Deutschlandtrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftragdes "ARD-Morgenmagazins". Befragt wurden vom 13. bis 15. November 922Wahlberechtigte zu den Fragen Klimaschutz und Öffnungszeiten. ZurSonntagsfrage wurden vom 10. bis 15. November 1382 wahlberechtigteBürger in Deutschland befragt.Für die Fragen zum Klimaschutz und den Öffnungszeiten liegt dieFehlertoleranz bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,3(bei einem Anteilswert von 50%)Prozentpunkten.Die Fehlertoleranz liegt bei der Sonntagsfrage bei 1,4 (bei einemAnteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von 50%)Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter02150/20 65 62 oder 0172/24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordertwerden.Verwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend imARD-Morgenmagazin"Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 17. November2017 veröffentlicht.Fragen im Wortlaut:Wären Sie bereit, für einen besseren Klimaschutz höhere Energiekostenzu zahlen oder wären Sie dazu nicht bereit?In diesem Jahr fällt der 24. Dezember, also Heiligabend, auf einenSonntag.Sollten Ihrer Meinung nach die Geschäfte am 24. Dezember geöffnetsein?Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Fotos finden Sie unter ard-foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTel. 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deTwitter.com/WDR_PresseOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell