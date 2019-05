DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin / Große Mehrheit glaubt an menschengemachten Klimawandel

Köln (ots) -Sperrfrist: 16.05.2019 23:55Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien:Donnerstag, 16. Mai 2019, 23.55 UhrFür Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme des SperrfristvermerksVerwendung nur mit Quellenangabe "DeutschlandTrend imARD-Morgenmagazin"DeutschlandTrend im ARD-MorgenmagazinElektro-Tretroller lieber auf Radwegen als auf Straßen65 Prozent der Bundesbürger können sich mit dem Vorschlag desBundesverkehrsministeriums anfreunden, dass E-Tretrollergrundsätzlich auf Radwegen fahren sollen und nur dann Straßen genutztwerden, wenn es keine Radwege gibt.Ein Viertel (25 Prozent) der Befragten möchte die E-Tretrollerdagegen lieber auf der Straße, als auf dem Radweg.Große Mehrheit glaubt an menschengemachten Klimawandel86 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass sich das Klimaverstärkt durch den Einfluss der Menschen verändert. Gut jeder Zehnte(11 Prozent) glaubt, dass es die Klimaveränderung zwar gibt, dieseaber nichts mit dem Einfluss der Menschen zu tun hat.Diese Ansichten vertreten weitgehend Anhänger aller Parteien, mitAusnahme der AfD. Hier glaubt ein gutes Drittel (34 Prozent), dassdie Klimaveränderung nichts mit dem Einfluss der Menschen zu tun hat.Zwei Prozent der Befragten denken, dass sich das Klima überhauptnicht verändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap im Auftragdes "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 14. bis 15. Mai 1.033Wahlberechtigte.Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis3,1 (bei einem Anteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständigeUntersuchung kann telefonisch unter 0172 - 24 39 200 (Agentur UlrikeBoldt) angefordert werden.Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 17. Mai 2019veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1. Derzeit wird in Deutschland über die Zulassung vonsogenannten Elektro-Tretrollern debattiert. Vorgesehen ist,dass E-Roller grundsätzlich auf Radwegen fahren sollen. Nurdann, wenn es keine Radwege gibt, dürfen auch Straßengenutzt werden. Was ist Ihre Meinung zu E-Rollern? Gehörensie auf Radwege oder sollte mit ihnen prinzipiell die Straßegenutzt werden?- gehören auf Radweg- gehören auf die Straße2. Ich lese Ihnen nun drei verschiedene Aussagen zum Klima vor.Sagen Sie mir bitte, welcher Sie am ehesten zustimmen:- Das Klima verändert sich, aber das hat nichts mit demEinfluss der Menschen zu tun.- Das Klima verändert sich verstärkt durch den Einfluss derMenschen.- Das Klima verändert sich überhaupt nicht.Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR PressedeskTelefon (0221) 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deTwitter.com/WDR_PresseFotos finden Sie unter ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell