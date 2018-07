DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: Für fast jeden Zweiten sind Özil und die DFB-Spitze gleichermaßen für den Bruch verantwortlich

Köln (ots) -Sperrfrist: 26.07.2018 23:55Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Donnerstag,26. Juli 2018, 23.55 Uhr Für Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahmedes Sperrfristvermerks Verwendung nur mit Quellenangabe"DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"!Nach dem Rücktritt von Mesut Özil aus der deutschenFußballnationalmannschaft und seinen Vorwürfen gegenüber derDFB-Spitze sieht fast jeder zweite Wahlberechtigte (47 Prozent)sowohl den Fußballer selbst, als auch die DFB-Spitze in derVerantwortung für den Bruch zwischen beiden Seiten. Drei vonzehn Befragten (29 Prozent) sehen die Verantwortung hauptsächlich beiÖzil, nur jeder Siebte (14 Prozent) macht in erster Linie denDFB verantwortlich. Dieses Meinungsbild zieht sich durch alleBevölkerungsgruppen und Parteianhängerschaften - mit Ausnahmeder AfD-Wähler. Sie sehen die Schuld für den Bruch mehrheitlichbei Özil selbst (59 Prozent).Mehrheit sieht Politik, Einheimische und Zuwanderer für eineerfolgreiche Integration gleichermaßen in der PflichtSeit Özils Rücktritt wird in der Öffentlichkeitdarüber diskutiert, wer in erster Linie für eineerfolgreiche Integration von Zuwanderern in Deutschlandverantwortlich ist. Gut zwei Drittel der Wahlberechtigten (69Prozent) sehen dafür die Politik, die Einheimischen und dieZuwanderer gleichermaßen in der Pflicht. 13 Prozent finden, dassZuwanderer in erster Linie selbst für eine erfolgreicheIntegration verantwortlich sind. 11 Prozent sehen die Verantwortungvor allem bei der Politik. Nur 4 Prozent gehen davon aus, dasshauptsächlich die einheimische Bevölkerung für dasGelingen von Integration verantwortlich ist.Sonntagsfrage: Höchstwert für die Grünen seit Juni 2013Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 30 Prozentder Wählerstimmen, die SPD auf 18 Prozent. Für die AfD würden sich 16Prozent der Befragten entscheiden. Die Grünen würden 15 Prozent derBürgerinnen und Bürger wählen, die Linke und die FDP jeweils 8Prozent. Insgesamt würde die Regierungs-koalition aus Union und SPD48 Prozent der Stimmen erhalten.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 5. Juli 2018 verliert dieLinke einen Prozentpunkt. Die Grünen gewinnen einen Prozentpunkt dazuund erreichen somit den höchsten Wert im ARD-DeutschlandTREND seitMitte Juni 2013. Die Stimmanteile für alle anderen Parteien bleibenunverändert.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap imAuftrag des "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 24. Juli 2018bis 25. Juli 2018 Juli 1.047 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranzliegt bei 1,4 (bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einemAnteilswert von 50%) Prozentpunkten. Die vollständige Untersuchungkann telefonisch unter (02150) 20 65 62 oder (0172) 24 39 200(Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden. Die Ergebnisse werden im"ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 27. Juli 2018 veröffentlicht.Die Fragen im Wortlaut:1. Der Rücktritt Mesut Özils aus der deutschenFußball-Nationalmannschaft hat den Bruch zwischen einemlangjährigen Nationalspieler und dem Deutschen Fußballbundbesiegelt. Wer ist Ihrer Meinung nach in erster Linie fürdiesen Bruch verantwortlich: Mesut Özil, die Spitzen des DFBoder beide gleichermaßen?2. Vor dem Hintergrund des Falls Özil wird auch darüberdiskutiert, wer in erster Linie für eine erfolgreicheIntegration von Zuwanderern in Deutschland verantwortlich ist.Würden Sie sagen die Politik, die Einheimischen, also diedeutsche Bevölkerung, die Zuwanderer selbst oder alle dreigleichermaßen?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Pressekontakt:WDR PressedeskTelefon (0221) 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell