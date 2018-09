DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin: AfD erstmals zweitstärkste Partei in Sonntagsfrage

Köln (ots) -Sperrfrist: 21.09.2018 00:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Sperrfrist für Print, Online und elektronische Medien: Donnerstag,20. September 2018, 23.59 Uhr.Für Nachrichtenagenturen: frei mit Übernahme desSperrfristvermerks. Verwendung nur mit Quellenangabe"DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin"!Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, wäre die AfD erstmalszweitstärkste Partei und käme auf ihren bisher besten Wert imARD-DeutschlandTrend. Die Union würde ihren bisher schlechtesten Wertseit Bestehen des DeutschlandTrends (November 1997) erreichen. DieUnion käme in der aktuellen Sonntagsfrage auf 28 Prozent, die SPD auf17 Prozent der Wählerstimmen. Für die AfD würden sich 18 Prozent derBefragten entscheiden. Die FDP würden 9 Prozent der Bürgerinnen undBürger wählen, die Linke 10 Prozent und die Grünen 15 Prozent.Insgesamt würde die Regierungskoalition aus Union und SPD 45 Prozentder Stimmen erhalten.Im Vergleich zum DeutschlandTrend vom 6. September 2018 gewinntdie AfD zwei Prozentpunkte, FDP und Grüne gewinnen jeweils einenProzentpunkt. Union und SPD verlieren jeweils einen Prozentpunkt. DieStimmanteile für die Linke bleiben unverändert.Zustimmung für Seehofer nimmt abNur jeder dritte Wahlberechtigte (28 Prozent) hält Horst Seehoferfür eine gute Besetzung als Minister des Inneren, für Bau und Heimat.Im April 2018 waren es noch 39 Prozent der Befragten. Sechs von zehnBefragten (59 Prozent) halten den CSU-Vorsitzenden für eine schlechteWahl für das Innenresort, im April 2018 waren es 51 Prozent.Auch die Zustimmung in der Union für Seehofer hat im Vergleich zuApril 2018 abgenommen: 45 Prozent der CDU/CSU-Parteianhänger fandenihn damals eine gute Besetzung, heute sind es noch 31 Prozent. Keinegute Wahl fanden ihn im April dieses Jahres 47 Prozent derCDU/CSU-Parteianhänger, heute sind es 64 Prozent. Auch die Anhängeraller anderen Parteien äußern sich mehrheitlich kritisch zuraktuellen Führung des Innenministeriums, einzig die Anhänger der AfDstehen überwiegend hinter Seehofer (61 Prozent).Jeder Zweite: Geld für sozialen Wohnungsbau wirksamste Maßnahmezur Entspannung des MietmarktsVor dem Wohngipfel im Kanzleramt wurde auch nach den wirksamstenMaßnahmen zur Entspannung am Mietmarkt gefragt: Knapp die Hälfte derWahlberechtigten (46 Prozent) ist der Ansicht, dass mehr Geld fürsozialen Wohnungsbau die wirksamste staatliche Maßnahme ist, um dieLage auf dem Mietmarkt zu entspannen.An die Wirksamkeit der Mietpreisbremse glaubt jeder vierte Bürger(26 Prozent). Eine stärkere Förderung privaten Wohnungsbaus finden 13Prozent sinnvoll. Direkte finanzielle Unterstützung von Mietern durchWohngeld sehen acht Prozent als wirksame Maßnahmen gegenWohnungsmangel.StudieninformationDer DeutschlandTrend ist eine Umfrage von Infratest dimap imAuftrag des "ARD Morgenmagazins". Befragt wurden vom 17. bis 19.September 1.035 Wahlberechtigte. Die Fehlertoleranz liegt bei 1,4(bei einem Anteilswert von 5%) bis 3,1 (bei einem Anteilswert von50%) Prozentpunkten.Die Fragen im Wortlaut:1. Ist Ihrer Meinung nach Horst Seehofer eine gute Besetzung alsMinister des Innern, für Bau und Heimat oder keine gute Besetzung? 2.Welche der folgenden staatlichen Maßnahmen ist aus Ihrer Sicht amwirksamsten, um die Lage auf dem Mietmarkt zu entspannen?[Random-Vorlage] Begrenzung von Mietsteigerungen durch dieMietpreisbremse mehr Unterstützung von Mietern durch Wohngeld mehrGeld für sozialen Wohnungsbau stärkere Förderung von privatemWohnungsbau **spontan: alle gleichermaßen **spontan: nichts davon**weiß nicht **keine Angabe3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden SonntagBundestagswahl wäre?Die vollständige Untersuchung kann telefonisch unter (02150) 20 6562 oder (0172) 24 39 200 (Agentur Ulrike Boldt) angefordert werden.Die Ergebnisse werden im "ARD-Morgenmagazin" am Freitag, 21.September 2018, veröffentlicht.Pressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon (0221) 220 7100E-Mail: WDRPressedesk@WDR.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deTwitter.com/WDR_PresseFotos finden Sie unter ard-foto.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell