Deutsches Unternehmen Farmako schließt weltweit größten Importvertrag für pharmazeutisches Cannabis: 50 Tonnen

Finanztrends Video zu



mehr >

Frankfurt am Main (ots) - Farmako importiert in den nächsten vierJahren insgesamt 50 Tonnen pharmazeutisches Cannabis von PharmacannPolska und vertreibt es europaweit an Apotheken. Damit dürfenMillionen europäischer Patienten auf eine zuverlässige Versorgung mitpharmazeutischem Cannabis hoffen.Dies ist der größte derartige Vertrag und der erste ausschließlichinnereuropäische Vertrag dieser Art. Damit emanzipiert sich Europavon Importen aus Nordamerika. Farmako rechnet durch die exklusivePartnerschaft mit Umsätzen von mehreren hundert Millionen Euro.Farmako und Pharmacann gehen zudem eine enge Partnerschaft fürForschung und Entwicklung ein. Im Fokus steht die gemeinsameEntwicklung neuer Cannabisblüten für die spezifischen Anforderungenvon Patienten. Um Kosten zu senken, wird in Osteuropa produziert:"Wir werden höherwertige Medikamente günstiger als unsere kanadischenWettbewerber herstellen. Die erste Lieferung von pharmazeutischemCannabis soll im Juni in deutschen Apotheken ankommen. DeutschePatienten werden dann endlich zuverlässig versorgt. KanadischeAnbieter konnten dies in den vergangenen Jahren nicht gewährleisten",sagt Niklas Kouparanis, Geschäftsführer von Farmako.Deutschland wird nicht das einzige Land sein, das von qualitativhochwertigen Therapien mit pharmazeutischem Cannabis profitiert.Kouparanis: "Wir werden in jedem europäischen Land aktiv sein, daseine gesetzliche Grundlage für legales pharmazeutisches Cannabisschafft. In Großbritannien, Dänemark und Luxemburg istpharmazeutisches Cannabis bereits legalisiert. Viele weitereeuropäische Länder werden folgen."Die Farmako GmbH ist ein forschendes Pharmaunternehmen mit Sitz inFrankfurt. Dabei setzt das Unternehmen auf die Distribution vonpharmazeutischem Cannabis und auf Forschung, um denForschungsrückstand im Bereich von pharmazeutischem Cannabisaufzuholen. Farmako plant, in diesem Markt ein vertikal integrierterMarktführer in jedem europäischen Land mit entsprechendergesetzlicher Grundlage zu werden. Bereits jetzt hat FarmakoNiederlassungen in Deutschland und Großbritannien.Pressekontakt:Marcus Ewaldmarcus.ewald@farmako.de+49 176 22824218Original-Content von: Farmako GmbH, übermittelt durch news aktuell