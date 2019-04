Deutsches Tierschutzbüro warnt vor dem Kauf von Wachteleiern zu Ostern - Staatsanwaltschaften ermitteln gegen Betreiber von Wachtelei-Anlagen

Berlin (ots) - Nach den Enthüllungen von tierquälerischenBedingungen in drei deutschen Betrieben mit Wachtelhaltung durch dasDeutsche Tierschutzbüro ermitteln nun die zuständigenStaatsanwaltschaften in Potsdam, Lübeck und Oldenburg gegen diebetroffenen Anlagen. Parallel zur Veröffentlichung des heimlichgefilmten Videomaterials hatte die Tierrechtsorganisation dieVeterinärämter informiert und die Zustände bei denStaatsanwaltschaften angezeigt. In den Betrieben in Goldenstedt(Niedersachsen), Buckow (Brandenburg) und Lübeck (Schleswig-Holstein)sind tausende Tiere in qualvollen Bedingungen in engen Käfiganlagenuntergebracht und leiden unter Verhaltensstörungen und Verletzungen.Vertrieben und vermarktet werden die Eier, z.B. bei EDEKA, zum Teiltrotzdem als Eier aus Bodenhaltung. Einige Supermarktketten haben dieWachteleier bereits aus dem Sortiment genommen. Es ist aber davonauszugehen, dass die Eier aus den drei Betrieben weiterhin im Umlaufsind. Das Deutsche Tierschutzbüro rät daher grundsätzlich vom Kaufvon Wachteleiern, die zur Osterzeit besonders hohen Absatz erreichen,ab. "Die Zustände in den von uns dokumentieren Anlagen, sind nichthin zu nehmen und stehen symbolhaft für die gesamte Wachtelhaltung.Jeder Verbraucher hat die Möglichkeit und Pflicht mit dem komplettenVerzicht auf solche Produkte einen kleinen Teil im Kampf gegen dieTierquälerei beizutragen", so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender desDeutschen Tierschutzbüros.Das Deutsche Tierschutzbüro hatte in der vergangenen Wochegemeinsam mit ARD Report Mainz Undercover-Aufnahmen aus den dreiWachtelhaltungen veröffentlicht. In den Betrieben leben jeweilsmehrere tausend Tiere untergebracht in Käfiganlagen. DasVideomaterial zeigte auch Verhaltensstörungen und Verletzungen beiden Tieren. Die Eier aus dem Goldenstedter Betrieb wurden vomzuständigen Veterinäramt trotzdem als Bodenhaltung ausgeschrieben undso in deutschen Supermärkten vertrieben. Nach den Enthüllungenstoppte EDEKA den Vertrieb der Wachteleier, bis die Ermittlungenabgeschlossen sind. Das Landwirtschaftsministerium in Niedersachsenprüft derzeit rechtliche Schritte gegen einen Betrieb in Goldenstedt,da die Bezeichnung "Bodenhaltung" nur für Hühnereier, nicht aber fürWachteleier, zulässig ist. Das Deutsche Tierschutzbüro bereitetunterdessen eine Anzeige wegen Betrugs vor.Der Verbrauch von Wachteleiern ist in den letzten Jahren massivgestiegen. Viele Verbraucher greifen nach zahlreichenHühnereier-Skandalen gerne zum Wachtelei als Alternative. Immer mehrSupermärkte bieten mittlerweile die als Delikatesse geltenden Eieran. Vor allem in der Osterzeit steigt die Nachfrage massiv. So werdenallein in Deutschland pro Jahr schätzungsweise über 40 Mio.Wachteleier verzehrt. Etwa die Hälfte aller Eier stammen auch ausdeutschen Betrieben.Vielen Verbrauchern ist sicherlich nicht bewusst, unter welchschlimmen Bedingungen die Tiere für die Produktion von Wachteleierngehalten werden und dass es keine gesetzliche Grundlage für dieHaltung von Wachteln in Deutschland gibt. "Die Betreiber haben imGrunde einen Freifahrtschein und können die Tiere so halten, wie siemöchten. Niemand kontrolliert sie und so haben Wachteln ein kurzesund grausames Leben", so Peifer abschließend. Das DeutscheTierschutzbüro empfiehlt den Konsumenten gerade zu Ostern überhauptkeine Eier zu kaufen und plädiert für die vegane Lebensweise - dennnur so kann man den Tieren wirklich helfen und sichergehen, dass mankeine Tierquälerei unterstützt.Mehr zum Thema finden Sie hier:https://www.tierschutzbuero.de/wachtelei-tierquaelerei/Bildmaterial auf Anfrage.Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,Tel.: 0171-4841004, jan.peifer@tierschutzbuero.deOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell