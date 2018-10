Deutsches Tierschutzbüro verzeichnet Erfolg: Warenhauskette Breuninger wird pelzfrei

Berlin/Stuttgart (ots) - Das Deutsche Tierschutzbüro verzeichnetes als Erfolg, dass die Warenhauskette Breuninger verkündet hat, dassihr Sortiment ab 2020 frei von Pelz sein wird. DieTierrechtsorganisation sieht die Entscheidung Breuningers auch alsReaktion auf ihre im November 2017 gestartete Kampagne gegen diePelzpolitik des Unternehmens. Die Warenhauskette war eine derletzten, die in ihrer Modelinie Pelz verkaufte und dies auchfokussiert bewarben. Nach Aussage des Unternehmens wird dies ab 2020vorüber sein. "Die Produktion von Pelz ist eine der sinnlosesten undquälerischsten Formen der Ausbeutung von Tieren. Wir freuen uns, dassauch Breuninger dies nun eingesehen hat und den Verkauf einstellt",so Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Tierschutzbüros.Breuninger unterhält in Deutschland Filialen in Stuttgart,Düsseldorf, Ludwigsburg, Sindelfingen, Nürnberg, Freiburg, Leipzig,Erfurt, Sulzbach, Reutlingen und Karlsruhe.Im November 2017 startete die Tierrechtsorganisation ihre Kampagnegegen den Verkauf von Pelz bei Breuninger. Dabei wurden regelmäßigProtestaktionen und Demonstrationen in allen 13 Städten initiiert, indenen Breuninger Filialen unterhält. Die Proteste umfasstenTelefonaktionen, bei denen sich Aktivisten direkt bei Breuninger überden Pelzverkauf beschwerten; Nackt- undTrillerpfeifen-Demonstrationen vor den, sowie Flashmobs in denFilialen; Anti-Pelz-Modenschauen; das Bekleben von Schaufenstern derFilialen mit Bildern aus der qualvollen Pelzproduktion; oder die sehrmedienwirksame Pelzpolizei, bei der als Polizisten verkleideteAktivisten in der Straße auf Pelzprodukte kontrollierten und darüberaufklärten. Ende 2017 zeichnete das Deutsche TierschutzbüroBreuninger auch mit dem Preis der Herzlosigkeit alstierquälerischstes Unternehmen des Jahres aus. Unterstützung bekamder Verein bei der Kampagne auch von bekannten Testimonials, wie demKriminalbiologen und Forensiker Dr. Mark Benecke. Eine Petition gegenBreuningers Pelzpolitik unterzeichneten bis heute 68.175 Menschen.Auf Versuche, mit der Warenhauskette in Gespräche zu kommen, erhieltdas Deutsche Tierschutzbüro keine Reaktion. "Mit unserer Kampagnegegen Breuninger haben wir viele Menschen und potentielle Kunden überPelz und Breuningers Verkaufspolitik aufklären können. Wir sehen esals Erfolg, dass das Unternehmen diesbezüglich nun einlenkt. Es gibtaber noch zu viele Unternehmen, die an Pelz festhalten, weshalb wirmit unserer Arbeit weitermachen werden, bis keine Tiere mehr untermodischen Auswüchsen des Menschen leiden müssen", so Jan Peifer.Die Gewinnung von Pelz gehört weiterhin zu den qualvollstenElementen in einem System der Ausbeutung von Tieren. Die meistenPelztierfarmen befinden sich in Fernost, Finnland und Polen, also inLändern, in denen es nur ein sehr schlechtes bzw. überhaupt keinTierschutzgesetz gibt. In winzigen Käfigen, in denen Umdrehen meistnicht möglich ist, leiden die, oft extra hochgemästeten, Tiere. Nachnur wenigen Lebensmonaten werden die Füchse, Marderhunde, Kaninchenund Nerze brutal getötet, um ihnen das Fell abzuziehen. Der Rest dergetöteten Tiere wird in der Regel entsorgt und findet keine weitereVerwertung. Die Felle der geschundenen Tiere werden zu Pelzverarbeitet und auch in Deutschland in rauen Mengen vor allem alsAccessoires an Jacken und Handtaschen verkauft. Viele Verbraucherwissen dabei oft nicht einmal, dass sie Pelz kaufen. Grund dafür istdie falsche Kennzeichnung durch die Unternehmen und der Fakt, dassEchtpelz inzwischen teilweise günstiger als Kunstpelz ist. Unteranderen Louis Vuitton, Astrid Anderson, Fendi und Escada haben immernoch Echtpelz im Sortiment. Andere Labels wie Armani, Charles Vögele,Esprit, Gerry Weber und Marc O´Polo verzichten seit Jahren auf dieVerwendung.Pressekontakt:Fabian Steinecke, Pressesprecher Deutsches Tierschutzbüro e.V., Tel.:030-2700496-11; 0174-6970841, fabian.steinecke@tierschutzbuero.deOriginal-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell