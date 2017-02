Berlin (ots) -Tierschutzaktivisten des Deutschen Tierschutzbüros e.V. werden amkommenden Mittwoch (15.02.2017) mit einem Plakatwagen vor demBundeslandwirtschaftsministerium demonstrieren und die Kampagne "NeueBauernregeln" des BMUB fortführen. Mit den Sprüchen im Stil vontraditionellen Bauernregeln sollte auf die tierquälerischeMassentierhaltung und Folgen der industriellen Agrarwirtschafthingewiesen werden.Doch die Veröffentlichung der elf "Neuen Bauernregeln" wurde inder vergangenen Woche heftig diskutiert und geriet unter starkeKritik seitens der Bauern und Landwirtschaftsverbände. Auch aufpolitischer Ebene wurde die Ministerin für die eigentlich"spielerischen und humorvollen Bauernregeln" kritisiert,Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt forderte sie auf sichöffentlich bei den Bauern zu entschuldigen. Ende letzte Woche folgtedann auch die Entschuldigung von Umweltministerin Hendricks, zudemwurde die Kampagne eingestellt.Letztendlich sollte mit der Kampagne auf die Missstände in derindustriellen Landwirtschaft und ihre Auswirkungen auf die Tier- undUmwelt aufmerksam gemacht werden. Immer wieder zeigen Recherchen,dass Tiere unter den aktuellen Haltungsbedingungen leiden und dasGrundwasser durch Überdüngung verseucht wird. Das aktuelleAgrarsystem ist nicht zukunftsfördernd und darauf sollten die "NeuenBauernregeln" vom BMUB aufmerksam machen. "Das diese Kampagne nuneingestellt wurde ist ungeheuerlich, wo sie doch nur die Wahrheitüber die derzeitige Tierhaltung und deren Konsequenzen in Deutschlandaufzeigt" so Jan Peifer Vorstandsvorsitzender des DeutschenTierschutzbüros.Das Deutsche Tierschutzbüro kritisiert, dass bei der aktuellenTierhaltung noch immer die Wirtschaftlichkeit vor dem Tierwohl steht.Bis zu 24 Hühner leben auf einem Quadratmeter, Sauen verbringen fastdie Hälfte ihres Lebens in engen Käfigen (so genanntenKastenständen), in denen sie sich noch nicht einmal umdrehen könnenund Ferkel werden aus wirtschaftlichen Gründen betäubungsloskastriert. "Es gibt so viele Grausamkeiten die Landwirte täglich denTieren antun und der Gesetzgeber schaut tatenlos dabei zu, es mussdringend ein Umdenken stattfinden und genau dies wollen wir unteranderem mit der Plakat-Kampagne voranbringen", so Jan Peifer.Am kommenden Mittwoch werden die Tierschutzaktivisten daher mitdem Plakatwagen vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium gegen dievorzeitige Einstellung der ebenso sinn- wie humorvollen Kampagnedemonstrieren. Der Wagen wird mit einem 4,20x2,70 m großem Plakatbespannt sein, worauf die erste Regel "Steht das Schwein auf einemBein, ist der Schweinestall zu klein" in neuer Form zu sehen seinwird. Darüber hinaus sollen das Plakat in mehreren deutschen Städtenauf Plakatwänden zu sehen sein. "Wir möchten damit demLandwirtschaftsministerium, aber auch den Verbrauchern die Wahrheitaufzeigen, wie es um die Tierhaltung in den deutschen Ställengestellt ist", so Peifer abschließend.PRESSETERMINOrt: Wilhelmstraße 54 in 10117 Berlin direkt vor demBundeslandwirtschaftsministeriumZeit: Mittwoch, den 15. Februar 2017 um 11 UhrKontakt vor Ort: Jan Peifer (0171 484 100 4 oderjan.peifer@tierschutzbuero.de)Die Tierschutzaktivisten werden kostümiert als Schwein vor demMinisterium demonstrieren. Dabei wird auch der Plakatwagen mit einem4,20x2,70 m großem Plakat zum Einsatz kommen.Weitere Informationen unter www.neue-bauernregeln.com (die Websitewird am 14.02.2017 online gehen).Pressekontakt:Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender Deutsches Tierschutzbüro e.V.,Tel.: 030-2700496-11, Mobil 0171-4841004(jan.peifer@tierschutzbuero.de).Original-Content von: Deutsches Tierschutzb?ro e.V., übermittelt durch news aktuell