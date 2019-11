Berlin (ots) -Jahrzehnte lang haben Tierschützer*innen und Tierrechtler*innen in Deutschlanddafür gekämpft, dass es keine Pelzfarmen mehr gibt - mit Erfolg. Im April diesesJahres ist die letzte Pelzfarm Deutschlands geschlossen worden. Zuvor hatte dasDeutsche Tierschutzbüro Bildmaterial aus der Nerzfarm veröffentlicht und dieSchließung gefordert. Obwohl es inzwischen keine Pelzfarmen mehr in Deutschlandgibt, wird dennoch bundesweit Pelz an Jackenkrägen, Mützen und Accessoiresverkauft. Das Deutsche Tierschutzbüro ist daher der Frage nachgegangen, woherdiese Pelze ursprünglich stammen. Die Spur führte die Tierrechtler*innen beiihrer Recherche ins Nachbarland Polen. Mit über 800 -1000 Pelzfarmen mitinsgesamt über 5 Millionen Pelztiere hat sich Polen in den letzten Jahren zueinem der größten Pelzproduzenten Europas entwickelt.Die Tierrechtler*innen dokumentierten in den letzten Wochen die Zustände auf denpolnischen Farmen und fanden vor Ort überall Wildtiere in Käfigen vor. "Nerze,Marderhunde und Füchse, alle Tiere werden in winzigen Käfigverschlägen gehaltenund leiden extrem unter den herrschenden Bedingungen" so Denise Weber,Sprecherin vom Deutschen Tierschutzbüro.Nerzfarmen mit über 100.000 Tiere sind keine Seltenheit. Solche Farmen sindnicht nur sehr groß, sondern werden auch sehr gut von den Pelzfarmer*innenbewacht und gesichert. Einige Farmen haben hohe Mauern mit Stacheldraht, sogarWachtürme und Videokameras errichtet, damit niemand hinter die glänzende Fassadeder Pelzindustrie schauen kann. Den Aktivisten*innen vom DeutschenTierschutzbüro ist es dennoch gelungen u.a. mit einer Drohne zu filmen, wie dieTiere in solchen Betrieben leben und vor allem leiden müssen. Neben den riesigenFarmen gibt es aber auch viele kleine, selbst zusammengezimmerte Farmen mit etwa100-1.000 Tieren. "Vor allem in diesen kleinen Farmen haben wir verletzte undkranke Tiere vorgefunden" so Weber. Die Tierrechtlerin war selbst bei derUndercover-Recherche in Polen, um die Zustände zu fotografieren und zu filmen.Vor allem die dauerhafte Haltung im Käfig führt bei den Tieren zu Krankheitenwie Augen- und Gelenkentzündungen. Aufgrund des hohen Stresslevels, das dieTiere in den Käfigen erfahren müssen, leiden sie zudem unter massivenVerhaltensstörungen und neigen daher zu Kannibalismus. Die von denTierrechtler*innen vorgefundenen Haltungsbedingungen würden so in Deutschlandgegen geltende Gesetze verstoßen, dennoch wird das Fell der Tiere auch nachDeutschland exportiert.Jetzt im November findet die sogenannte "Pelzernte" auf den Farmen statt. Dasbedeutet, die Tiere werden aus ihren Käfigen gezogen und auf brutale Weise perVergasung oder Stromschlag getötet, um ihnen das Fell abzuziehen. Ein grausamerTod, der auf ein qualvolles Leben im Käfig endet. "Viele der Felle landen dannals Billigpelz im Handel. Die Pelzproduktion in Polen unterscheidet sich nichtzur Produktion in China oder in anderen Ländern, Pelz steht immer fürTierquälerei." so Weber.Mascha, die kleine gerettete Polarfüchsin hatte jedoch unglaubliches Glück, siewurde nicht getötet und darf leben. Im Rahmen der Undercover-Recherche habenTierrechtler*innen sie aus einer polnischen Pelzfarm gerettet. Sie lebt jetztauf einem Lebenshof in Deutschland und genießt ihr Leben in Freiheit. "DiePelzindustrie tötet wirklich jedes Tier, um damit Profit zu machen. Doch Maschakonnten wir zum Glück retten und darum ist sie das Gesicht unserer Kampagne "Andeinem Pelz hängt mein Herz" geworden" freut sich Weber, die an der Rettungpersönlich beteiligt war.Mit der Undercover-Recherche und der Veröffentlichung der Bilder wollen dieTierrechter*innen erneut aufzeigen, unter welchen katastrophalen BedingungenPelztiere gehalten werden und wie unnötig das Tragen von Pelz ist, zumal esheutzutage wunderbare Alternativen gibt. Sie wollen aber auch vor vermeintlichenKunstpelz warnen, denn die Tierrechter*innen finden bei ihren Recherchen indeutschen Modegeschäften immer wieder gar nicht, irreführend oder falschgekennzeichnete Produkte. "Völlig absurd, aber Echtpelz ist meist sogar billigerals Kunstpelz, daher raten wir jedem Menschen überhaupt kein Pelz zu kaufen,denn nur so kann man sich ganz sicher sein, dass man auch nicht ausversehenTierquälerei unterstützt" so Weber abschließend.Weitere Informationen zur Undercover-Recherche und Mascha hier:https://deinpelz-meinherz.de/Foto- und Videomaterial der Undercover-Recherche auf Anfrage.Pressekontakt:Denise Weber, Sprecherin vom Deutschen Tierschutzbüro e.V., Tel:0157-38760783 (presse@tierschutzbuero.de)Original-Content von: Deutsches Tierschutzbüro e.V., übermittelt durch news aktuell