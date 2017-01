Deutsches Team tritt im Davis Cup in Bestbesetzung an

Hamburg (ots) - Bei den Australian Open haben sie die deutschenTennisfans begeistert, jetzt schlagen Philipp Kohlschreiber sowieMischa und Alexander Zverev gemeinsam im Davis Cup by BNP Paribas fürDeutschland auf. "Wir werden mit unseren derzeit stärksten Spielerngegen Belgien antreten", freut sich Kapitän Michael Kohlmann, derzudem Jan-Lennard Struff für die vom 3. bis zum 5. Februar in derFraport Arena stattfindende Partie der Davis Cup Weltgruppenominierte.Angeführt wird die deutsche Auswahl in Frankfurt von Alexander"Sascha" Zverev. Der 19-jährige Hamburger lieferte sich zuletzt mitder spanischen Legende Rafael Nadal ein Duell auf Augenhöhe, das ernur denkbar knapp verlor. Im Davis Cup war sein Debüt im vergangenenJahr gegen Tschechien ähnlich spektakulär. Damals zwang er denfavorisierten Tomas Berdych in einem Match auf Weltklasseniveau überfünf Sätze, jetzt will er gegen Belgien erneut sein bestes Tenniszeigen. "Es ist unglaublich, in welchem Tempo sich Sascha entwickelt.Bei den Australian Open ist er seinem Ziel, sich bei den großenTurnieren zu zeigen, ein gutes Stück näher gekommen", sagt MichaelKohlmann.Ebenso sensationell war der Auftritt seines großen Bruders in DownUnder. Nach jahrelanger Verletzungsmisere zeigte die Formkurve vonMischa Zverev bereits Ende 2016 steil nach oben. Die Krönung folgtenun in Melbourne, als er den Weltranglisten-Ersten Andy Murray ausdem Rennen warf. "Die Nummer eins bei einem Grand Slam Turnier zuschlagen ist etwas ganz Besonderes und für Mischa sicher einKarrierehöhepunkt. Ich hoffe, dass er diesen Schwung mit in den DavisCup nehmen kann", so Kapitän Michael Kohlmann.Auch Philipp Kohlschreiber ist mit einem überzeugenden Auftritt inAustralien in die Saison gestartet und wird gegen Belgien zuminsgesamt 18. Mal im Davis Cup Team auftreten. Michael Kohlmann:"Philipp hat sich in Australien wirklich gut präsentiert. Auch wennein Gael Monfils nicht sein Lieblingsgegner ist, hat er gezeigt, dasser weiter zu den besten Spielern der Welt zählt. Im Davis Cup hat erbislang immer Topleistungen abrufen können und ist mit seiner großenErfahrung eine ganz wichtige Stütze für unsere Mannschaft."Komplettiert wird das Quartett von Jan-Lennard Struff."Jan-Lennard hat in der Relegation gegen Polen in Berlin denentscheidenden Punkt für Deutschland geholt und damit seineNervenstärke demonstriert. Zuletzt konnte er mit konstantenLeistungen und dem Erreichen des Endspiels in Canberra überzeugen -dort hat er unter anderem den Belgier Steve Darcis geschlagen",berichtet Michael Kohlmann.Insgesamt erwartet der Kapitän gegen Belgien eine schwere Partie."Vor zwei Jahren haben die Belgier das Davis Cup Finale erreicht undauch aktuell sind sie gut in Form. David Goffin ist noch im Rennen umden Australian Open Titel, Steve Darcis hat es in die dritte Rundegeschafft und Ruben Bemelmanns hat das Challenger-Turnier in Koblenzgewonnen."Eintrittskarten für die Davis Cup Begegnung Deutschland gegenBelgien (3. bis 5. Februar 2017) sind über tickethall.de,adticket.de, die AD ticket-Telefonhotline 0180 6050400 sowie an allenVorverkaufsstellen und im AD ticket Shop in der FrankfurterKaiserstraße erhältlich. Tageskarten gibt es ab 20,- Euro,Dauerkarten sind ab 70,- Euro zu haben.Pressekontakt:Pressestelle Deutscher Tennis Bund e.V.Hallerstr. 8920149 HamburgTelefon: 040/41178 - 253Telefax: 040/41178 - 255Email: presse@tennis.deInternet: www.dtb-tennis.deOriginal-Content von: DTB - Deutscher Tennis Bund e.V., übermittelt durch news aktuell