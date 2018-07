Deutsches Team holt vier Medaillen bei der Internationalen Mathematik-Olympiade in Cluj-Napoca

Bonn / Cluj-Napoca (ots) - Bei der InternationalenMathematik-Olympiade (IMO) in Cluj-Napoca / Rumänien hat die deutscheMannschaft vier Medaillen und zwei Anerkennungen gewonnen. Das teiltedas bundesweite Talentförderzentrum Bildung & Begabung am Freitag inBonn mit. Sechs deutsche Schüler konnten sich in den vergangenenTagen bei der 59. Auflage der IMO mit den bestenNachwuchs-Mathematikern der Welt messen.In Rumänien wetteiferten rund 600 Schüler aus mehr als 100Nationen um die Medaillen. Für Deutschland traten an: AlexanderArmbruster (Unterhaching, Bayern), Christoph Börger (Wentorf beiHamburg, Schleswig-Holstein), Christoph Fronhöfer (Landshut, Bayern),Lukas Finn Groß (Essen, Nordrhein-Westfalen), Jan Holstermann(Warendorf, Nordrhein-Westfalen) und Jonas Walter (Rostock,Mecklenburg-Vorpommern).Die jungen Mathe-Asse mussten in zwei Klausuren jeweils dreikomplexe Aufgaben lösen, die das Schulniveau deutlich übersteigen.Das deutsche Team holte einmal Gold (Jonas Walter), zweimal Silber(Lukas Finn Groß, Christoph Börger) und einmal Bronze (AlexanderArmbruster). Zwei Anerkennungsurkunden gingen an Jan Holstermann undChristoph Fronhöfer. Jonas Walter ist der erste deutscheGoldmedaillen-Gewinner seit 2011 und befindet sich mit einem Ergebnisvon 38 von 42 möglichen Punkten unter den acht besten Teilnehmern."Auf unsere erfolgreichen Teilnehmer können wir in diesem Jahrbesonders stolz sein. Sie haben sich in einem sehr anspruchsvollenWettbewerb wieder hervorragend behauptet und ein tolles Ergebniserzielt", sagt Patrick Bauermann, Leiter der BundesweitenMathematik-Wettbewerbe.Betreut wurde die Deutsche Manschaft vom Delegationsleiter Prof.Dr. Jürgen Prestin vom Institut für Mathematik der Universität zuLübeck und dessen Stellvertreter Dr. Christian Reiher von derUniversität Hamburg.Seit Jahresbeginn hatten die Schüler in einem mehrstufigenAuswahlverfahren ihre herausragenden mathematischen Fähigkeiten unterBeweis gestellt - und sich gegen eine bundesweite Konkurrenzdurchgesetzt. Alexander Armbruster und Jonas Walter hatten bereitsbei der IMO 2017 in Rio der Janeiro internationale Erfahrunggesammelt und eine Silber- sowie eine Bronzemedaille geholt.Die erste IMO wurde 1959 in Rumänien mit Teilnehmern aus siebenLändern abgehalten. Inzwischen nehmen Mathe-Asse aus über 100 Ländernteil. In Deutschland wird der Auswahlwettbewerb über die BundesweitenMathematik-Wettbewerbe von Bildung & Begabung organisiert. Im Jahr2019 gastiert die Internationale Mathematik-Olympiade inBath(Großbritannien).Mehr Informationen und alle Ergebnisse finden Sie auf der Websiteder Internationalen Mathematik-Olympiade: www.imo-official.orgÜber Bildung & BegabungBildung & Begabung ist das Talentförderzentrum des Bundes und derLänder. Mit Wettbewerben und Akademien helfen wir Jugendlichen, ihreStärken zu entdecken - unabhängig davon, auf welche Schule sie gehenoder aus welcher Kultur sie stammen. Mit Informationen undWeiterbildungsangeboten unterstützen wir Schüler, Eltern, Lehrer undaußerschulische Talentförderer. Bildung & Begabung ist eine Tochterdes Stifterverbandes. Förderer sind das Bundesministerium für Bildungund Forschung und die Kultusministerkonferenz. Schirmherr ist derBundespräsident. www.bildung-und-begabung.dePressekontakt:Matthias Bunk, Tel. 0228/95915-61E-Mail: presse@bildung-und-begabung.deOriginal-Content von: Bildung & Begabung gemeinnützige GmbH, übermittelt durch news aktuell