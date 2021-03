Deutsches Start-up Staffbase fusioniert mit kanadischem Unternehmen Bananatag zum größten Anbieter von Software für die interne Kommunikation

Chemnitz, Deutschland Vancouver, Bc (ots/PRNewswire) - -- Weltweit größtes Unternehmen für interne Kommunikationslösungen entsteht durch Zusammenschluss von Staffbase & Bananatag-- 1.000 Großkunden, 450 Mitarbeiter*innen, 11 Standorte weltweit-- Zukünftige Komplettlösung für Mitarbeiterkommunikation von Unternehmen läuft unter der Marke StaffbaseDas weltweit operierende Start-up Staffbase mit Hauptsitz in Chemnitz und das kanadische Unternehmen Bananatag geben ihre Fusion bekannt. Gemeinsam bieten sie Unternehmen in Zukunft die führende Lösung für die interne Kommunikation aus einer Hand. Unter der Marke Staffbase bündeln die Anbieter ihre Expertise für Kommunikationskanäle wie zum Beispiel Intranets, Mitarbeiter-Apps oder E-Mail-Lösungen und bauen damit ihre Vorreiterschaft aus.Prämierte Startups bündeln KräfteStaffbase wurde 2014 in Chemnitz gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter für Mitarbeiter-Apps und moderne Intranets zur Verbesserung der Mitarbeiterkommunikation entwickelt. Die Produkte werden von mehr als 2 Millionen Menschen genutzt und regelmäßig mit Awards ausgezeichnet. Zu den über 400 Kunden weltweit zählen unter anderem Deutsche Post DHL, T-Systems, Viessmann, Adidas, Paulaner, MAN Truck & Bus SE sowie Audi.Seit der Gründung im Jahr 2011 begleitet Bananatag über 600 Kunden (z. B. IKEA, Samsung) beim Aufbau moderner Kommunikationsplattformen. In den letzten zwei Jahren wurde das Start-up mehrfach für sein innovatives Produkt und schnelles Wachstum ausgezeichnet, u.a. schaffte es Bananatag auf die Liste der Deloitte North American Fast 500.Weltweit erste Komplettlösung für interne KommunikationDurch den Zusammenschluss der beiden Anbieter wächst der Kundenstamm auf weltweit über 1000 Kunden, die in Zukunft von der ersten Komplettlösung für interne Kommunikation profitieren können. Die etablierte Plattform für Mitarbeiter-App und Intranet wird um eine native Lösung für E-Mail-Kommunikation sowie tiefergehende Integrationen mit den Kollaborationstools Slack und Microsoft 365, inklusive Microsoft Teams und SharePoint, erweitert.Die neue Staffbase-Plattform ermöglicht Unternehmen eine zeitnahe und wirkungsvolle Kommunikation mit allen ihren Mitarbeiter*innen: von der Erstellung der Botschaften im Unternehmensdesign über die schnelle und zuverlässige Veröffentlichung der Nachrichten bis hin zur Wirkungsmessung von Kommunikationsmaßnahmen. Insbesondere während der COVID-19-Pandemie hat sich erneut deutlich gezeigt, dass der internen Kommunikation eine Schlüsselrolle zufällt, um das Überleben von Unternehmen zu sichern.Entscheidende Innovation für die Kommunikationsbranche"Diese Fusion ist eine fantastische Nachricht für unser Team, unsere Kund*innen und die gesamte Branche," sagt Dr. Martin Böhringer, Staffbase-Geschäftsführer und Mitgründer. "Unsere Mission lautet seit jeher zum perfekten Partner für interne Kommunikator*innen zu werden. Nun bekommen wir ordentlich Rückenwind, indem wir unsere Kräfte mit einem anderen Vorreiter bündeln. Damit schaffen wir die weltweit ersten Komplettlösung für interne Kommunikation.""Das ist ein großartiger Tag für Bananatag und die Bekanntmachung im Team hat für echte Freude gesorgt," so Corey Wagner, Geschäftsführer und Mitgründer des kanadischen Unternehmens. "Wir sind stolz, unser Segment durch innovative Produkte anzuführen und diese Fusion bedeutet einen riesigen Sprung für unsere Kund*innen und die gesamte Industrie. Auch kulturell könnten wir uns keinen besseren Partner als Staffbase wünschen. Bei uns gelten die gleichen Werte und davon haben wir bei unseren ersten gemeinsamen Schritten bereits sehr profitiert."Integration der Produkte gestartetDurch die Fusion wächst Staffbase auf über 450 Mitarbeiter*innen an und betreibt 11 Büros, u.a. in Vancouver, New York, London, Amsterdam und diversen Standorten in Deutschland mit Hauptsitz in Chemnitz. Das gemeinsame Unternehmen steigt zum größten, umsatzstärksten und am schnellsten wachsenden Anbieter für interne Kommunikationssoftware am Markt auf."Wir haben bereits die Weichen für eine Integration unserer Produkte gestellt und machen schnelle Fortschritte bei der Zusammenführung unserer Teams," erklärt CEO Dr. Martin Böhringer, der erst vor kurzem den Kauf des Berliner Start-ups Teambay (https://staffbase.com/de/pressemitteilungen/alles-aus-einer-hand-fur-eine-bessere-employee-experience-staffbase-ubernimmt-start-up-fur-mitarbeiterbefragungen-teambay/) verkündete. "Das sind die wichtigsten Erfolgskriterien für die nächste Wachstumsphase und wir könnten uns keine besseren Bedingungen wünschen."Weitere Informationen im Video:Staffbase & Bananatag fusionieren (https://youtu.be/IQ_zPw6NZxE) Das müsst Ihr wissenStaffbase & Bananatag - eine transantlantische Freundschaft (https://youtu.be/yG_-R0oXROE) Die Geschichte hinter der FusionÜber BananatagBananatag ist eine führende Plattform für Unternehmenskommunikation, die von über 600 globalen Firmen wie IKEA, Samsung und HR Block für moderne und messbare Kommunikation genutzt wird. Mit der Lösung können Nutzer*innen in Kommunikations- und HR-Teams in einer intuitiven Oberfläche E-Mails und Teams- oder Slack-Nachrichten gestalten, planen und an alle Mitarbeiter*innen versenden sowie deren Reichweite messen. Die Mission von Bananatag: Make meaningful internal communication easyMehr Informationen finden Sie unter bananatag.com.Über StaffbaseStaffbase ist der weltweit führende Anbieter für Mitarbeiter-Apps und moderne Intranets zur Verbesserung der Mitarbeiterkommunikation in großen und internationalen Unternehmen. Durch die mobile Version können Arbeitgeber ihre Mitarbeiter*innen überall sicher erreichen - ob im Büro, zu Hause, in der Fabrikhalle oder unterwegs. Die Plattform ermöglicht der Belegschaft einen besseren Zugang zu Unternehmensinformationen und den Tools für den digitalen Arbeitsplatz. Mit Hauptsitz in Chemnitz und Büros in New York, Amsterdam, London, München, Leipzig, Berlin, Dresden und Köln ermöglicht Staffbase interne Kommunikation, die bei allen Mitarbeiter*innen ankommt. Das bestätigen mehr als 400 Kund*innen weltweit - darunter DHL, T-Systems, Viessmann, Adidas, Paulaner, MAN Truck & Bus SE sowie Audi. 