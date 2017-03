Deutsches Start-Up bringt Tax-Free-Webshopping in den russischen Markt / ShippingPoint GmbH aus Stuttgart ist erfolgreich finanziert

Stuttgart (ots) - Steuerfreies Einkaufen in den besteneuropäischen Webshops wird für russische Endkunden ab sofortRealität. Das Stuttgarter Start-Up ShippingPoint GmbH hat mit derHandelsplattform www.BuyTaxFree.de einen Marktplatz für steuerfreiesEinkaufen geschaffen. "Damit wird der Online-Einkauf für russischeKunden in Deutschland und Europa viel einfacher und attraktiver.Darüber hinaus profitieren aber vor allem deutsche und europäischeHändler, für die wir den formalen Aufwand des Exports komplettübernehmen", sagt Gründerin Olesja Becker. ShippingPoint übernimmtfür den Händler sämtliche Aus- und Einfuhrformalitäten sowie dieinternationale Logistik-Abwicklung. "Der Export-Handel wird damit inder Abwicklung ebenso einfach wie ein Standard-Versand innerhalbDeutschlands!"Auch für die Präsentation der Waren im Zielmarkt übernimmtShippingPoint die entscheidende Lokalisierung des Angebots in derMuttersprache des Kunden. "Neben der hochwertigen Präsentation derWaren können die Kunden auch händlerübergreifend einkaufen, dieLieferung erfolgt in einer gesammelten Sendung an den Empfänger",beschreibt Mattias Götz, CFO und Mitgründer von ShippingPoint.Das Konzept konnte bereits Investoren gewinnen. Besondersüberzeugend sind die radikale Vereinfachung der Versand- undZollprozesse und die damit einhergehende Erschließung eines völligneuen Handelsweges in den attraktiven russischen Markt. EinKonsortium aus Business-Angeln hat bereits einen 6-stelligen Betragin das neuartige Handelskonzept investiert. "Russland ist hier nurder erste Markt, den wir für europäische Händler und Herstellererreichen werden. Das technisch fundierte Konzept kann auch inanderen Märkten außerhalb Europas rasch auf den Weg gebracht werden",zeigt sich Carl Mahr als Sprecher der Investoren überzeugt von einernachhaltigen Wachstumsentwicklung.Zum Start auf dem russischen Markt sind bereits weit über 300.000Produkte aus den Bereichen Fashion, Lifestyle und Kids verfügbar.Über 100 Top Brands und Händler sind auf der Plattform vertreten.ShippingPoint GmbH (www.shippingpoint.de) mit Sitz in Stuttgartbetreibt internationale Handelsplattformen in Nicht-EU-Ländern. Damitwird für Kunden außerhalb der EU ein Tax-Free-Einkauf beiEU-Herstellern und Händlern ermöglicht. Neben der landesspezifischenVermarktung des Gesamtangebots und der lokalisierten Darstellung desSortiments übernimmt ShippingPoint für die europäischen Herstellerund Händler den kompletten administrativen Aufwand desgrenzüberschreitenden Handels: Alle notwendigen Prozessschritte undDokumentationen werden durch ShippingPoint übernommen. DasUnternehmen wurde 2016 gegründet und erhielt Anfang 2017 eine ersteFinanzierung durch mehrere Business Angels (u.a. Mahr Innova, D.A.D.Investment Holding, Quintus Holding).Pressekontakt:Weitere Informationen:ShippingPoint GmbH, Rotebühlplatz 20a, 70173 Stuttgart,E-Mail: info@shippingpoint.de,Web: www.shippingpoint.de, www.buytaxfree.dePR-Agentur: euromarcom public relations GmbH,Tel.: 0611 / 973150, E-Mail: team@euromarcom.de,Internet: www.euromarcom.deOriginal-Content von: ShippingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell