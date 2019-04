Deutsches Mozartfest Augsburg ehrt Universalgenie Leopold Mozart / In seinem 300. Geburtsjahr räumt seine Heimatstadt mit alten Vorurteilen auf (FOTO)

Augsburg (ots) -Die Deutsche Mozartstadt stellt sich der Herausforderung, LeopoldMozart in seinem 300. Geburtsjahr in seiner gesamten Persönlichkeitzu präsentieren. Das vom Künstlerischen Leiter Simon Pickelzusammengestellte Programm des Deutschen Mozartfests (11. - 26. Mai)würdigt das faszinierende Universalgenie in sechs auf den Jubilarzugeschnittenen Konzerten. Unter den Gratulanten sind Isabelle Faust,Christina Landshamer, Il Giardino Armonico, die DeutschenKammerphilharmonie Bremen, Alexander Melnikov und Maximilian Hornung.Seine Vater- und Lehrerrolle steht im Eröffnungskonzert am 11. Maiim Mittelpunkt, wenn die Akademie für Alte Musik Berlin und ChristinaLandshamer Meisterwerke von Vater und Sohn Mozart musizieren. Dennnur durch die umfassende Ausbildung auf den vielen Reisen konnteWolfgang zum universellen Komponisten werden, der alle europäischenGeschmäcker vereinte.Das zweite Konzert verbindet Joseph Haydn als zweite Vaterfigurund kompositorisches Vorbild Wolfgang Mozarts sowie die gemeinsameaufklärerische Haltung: Haydns Schöpfung, ein kultureller Meilensteinfür die Aufklärungsbewegung, wird am 13. Mai von Il Giardino Armonicound dem Chor des Bayerischen Rundfunks aufgeführt.Besser ein teures, aber gutes Buch, als ein teurer, aberschlechter Lehrer. So könnte man Leopold Mozarts Anspruch an seineepochemachende Violinschule umschreiben, die auch heute noch zumvollendeten Violinspiel führt. Johann Sebastian Bachs Solowerke fürVioline werden als Inbegriff dieser Kunst am 16. Mai mit IsabelleFaust zu erleben sein.Leopold Mozarts Kirchenmusik beweist, dass er ein zeitgemäßer undfortschrittlicher Komponist war. Die Bayerische Kammerphilharmonieund Alessandro De Marchi lassen seine prachtvolle Musik am 19. Mai inLeopolds Taufkirche erklingen. Die Kammermusik findet am 20. Mai mitSarah Christian und Maximilian Hornung den Weg von LeopoldsDivertimenti zur autarken Kunstform bei Franz Schubert.Am 26. Mai steht schließlich Leopold als genialer Netzwerker,Manager und Vordenker im Fokus: Die Deutsche KammerphilharmonieBremen präsentiert mit Beethoven und Tschaikowsky zwei Komponisten,die mit ihrem Erfolg als freie Künstler für die Fortführung vonLeopolds Anstrengungen stehen. Er tat alles dafür, seinem Sohn denWeg zum selbstbewussten und unabhängigen Musiker und Komponisten zubereiten. "Dass ich mein Leben der Musik geweiht habe, verdanke ichMozart" sagte Tschaikowsky und bedankte sich so indirekt auch beiLeopold, dessen hochgesteckte Ziele für seinen Sohn sich zwar spät,aber mit nachhaltigem Erfolg verwirklicht haben.Direkt im Anschluss an das Mozartfest findet Kling Klang Gloriastatt, das in Deutschland einzigartige Mozartfest für Kinder, undparallel dazu der 10. Internationale Violinwettbewerb Leopold Mozart.Infos und Tickets unter www.mozartstadt.dePressematerial digital unterhttps://www.mozartstadt.de/de/page/mozartfest-presseSA, 11. Mai / 19.30 Uhr / Kleiner Goldener Saal / ERÖFFNUNGSKONZERTCHRISTINA LANDSHAMERAKADEMIE FÜR ALTE MUSIK BERLINWOLFGANG AMADEUS (LEOPOLD) MOZART Sinfonie D-Dur KV 81LEOPOLD MOZART Konzert für zwei Hörner Es-DurWOLFGANG AMADEUS MOZART KonzertarienWOLFGANG AMADEUS MOZART Sinfonie Nr. 40 g-Moll KV 550*****************MO, 13. Mai / 19.30 Uhr / Ev. Heilig Kreuz ILGIARDINO ARMONICOCHOR DES BAYERISCHEN RUNDFUNKSANNA LUCIA RICHTER, MAXIMILIAN SCHMITT, FLORIAN BOESCHGIOVANNI ANTONINIJOSEPH HAYDN Die Schöpfung Hob. XXI:2*****************DO, 16. Mai / 19.30 Uhr / Goldener Saal im RathausISABELLE FAUSTJOHANN SEBASTIAN BACH Partiten und Sonaten für Violine Solo BWV 1001- 1006*****************SO, 19. Mai / 18 Uhr / St. Georg (Taufkirche Leopold Mozarts)BAYERISCHE KAMMERPHILHARMONIEDAS VOKALPROJEKTARIANNA VENDITTELLI, SOPHIE RENNERT, PATRICK GRAHL, LUDWIGMITTELHAMMERALESSANDRO DE MARCHILEOPOLD MOZART Missa solemnis C-Dur*****************MO, 20. Mai / 19.30 Uhr / Kleiner Goldener SaalFREISTIL KAMMERKONZERTMAXIMILIAN HORNUNG, SARAH CHRISTIAN, JEHYE LEE, JANO LISBOALEOPOLD MOZART Divertimento C-DurWOLFGANG AMADEUS MOZART Streichquartett C-Dur "Dissonanzenquartett"KV 465FRANZ SCHUBERT Streichquartett Nr. 14 d-Moll "Der Tod und dasMädchen" D 810*****************SO, 26. Mai / 18.30 Uhr / Ev. Heilig KreuzFREISTIL SYMPHONIEKONZERTMAXIMILIAN HORNUNG, SARAH CHRISTIAN, ALEXANDER MELNIKOVDIE DEUTSCHE KAMMERPHILHARMONIE BREMENJÉRÉMY RHORERWOLFGANG AMADEUS MOZART Ouvertüre zu "Le nozze di Figaro" 492LUDWIG VAN BEETHOVEN Tripelkonzert C-Dur op. 56PETER I. TSCHAIKOWSKY Symphonie Nr. 6 h-Moll "Pathétique" op. 74Pressekontakt:Angelika Man08207 - 95 83 2030151 - 58 16 9494presse@mozartstadt.deOriginal-Content von: Mozartstadt Augsburg, übermittelt durch news aktuell