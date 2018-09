Deutsches Kinderhilfswerk und Kommission für Jugendmedienschutz: Stärkerer Fokus auf soziale Medien bei der Medienkompetenzvermittlung sowie dem Schutz von Kindern und Jugendlichen

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk und die Kommission fürJugendmedienschutz (KJM) plädieren bei der Medienkompetenzvermittlungund dem Schutz von Kindern und Jugendlichen nachdrücklich für einestärkere Berücksichtigung von sozialen Medien. Aus Sicht derOrganisationen sollte sich diese beispielsweise im Rahmen vonMedienbildung an Schulen oder in der Kinder- und Jugendhilfe sowohlauf Kinder als Akteure in sozialen Medien als auch auf Kinder alsAdressaten von sozialen Medien beziehen. Das Deutsche Kinderhilfswerkund die KJM veranstalten dazu heute in Berlin den Fachtag "ZwischenSpielzeug, Kamera und YouTube - Kinder und Influencing in sozialenMedien". Dabei wird ein besonderer Fokus auf diePersönlichkeitsrechte von Kindern im Internet sowie dieInstrumentalisierung von Kindern und unzulässige direkte Kaufappellean Kinder in sozialen Medien gelegt."Wir müssen uns in Deutschland dringend dem neuen Phänomen derKinder-Influencer im Spannungsfeld zwischen digitaler Teilhabe,kreativer Freizeitbeschäftigung, Arbeit von Minderjährigen undPersönlichkeitsrechten von Kindern stellen. Die Wahrung derPersönlichkeitsrechte von Kindern ist durch die Nutzung sozialerMedien zunehmend bedroht. Jegliche Beteiligung der Kinder anInfluencing-Formaten muss freiwillig und auf der Basis einerEinwilligung des Kindes geschehen. Gleichzeitig sind hier diebestehenden rechtlichen Instrumente des Kinder- und Jugendschutzesauf neue Medien- und Werbeformate durch die Medienaufsichtanzuwenden. Das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt auch bei derBeschäftigung von Kindern im Rahmen von Social-Media-Kanälen.Anbieter, Agenturen und Werbetreibende sollten ihrer Verantwortungzum Kinderschutz mit geeigneten Maßnahmen nachkommen, zum Beispielmit Qualitätskriterien für einen kindgerechten und ethischeinwandfreien Umgang mit Kindern im Kontext Influencing", betontThomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes."Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag enthält klare Regelungen zuWerbung. Diese gelten natürlich auch für vergleichsweise neueWerbeformen wie Influencing. Deshalb erfordert diese neue Werbeformnicht automatisch neue Gesetze: Direkte Kaufappelle an Kinder oderJugendliche oder Werbung, die die Unerfahrenheit von Kindernausnutzt, sind in Instagram-Stories genauso unzulässig wie imWerbeblock einer Fernsehsendung. Zugleich müssen alle Akteure ihreVerantwortung für den Schutz von Kindern und Jugendlichen in densozialen Medien wahrnehmen und sich im Zweifel auch über dasgesetzliche Maß hinaus dafür engagieren", sagt Dr. Wolfgang Kreißig,Vorsitzender der Kommission für Jugendmedienschutz (KJM).Der Fachtag "Zwischen Spielzeug, Kamera und YouTube - Kinder undInfluencing in sozialen Medien" widmet sich dem Thema sowohl auswissenschaftlicher Sicht als auch mit Einblicken in die Praxis.Erwartet werden rund 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus denBereichen Medienpolitik, Jugendmedienschutz und Medienpädagogik. DerFachtag wird unterstützt durch das Bundesministerium für Familie,Senioren, Frauen und Jugend.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, Pressesprecher des Deutschen KinderhilfswerkesTel.: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deLisa Keimburg, Referentin Jugendmedienschutz/Öffentlichkeitsarbeitder KJMTel.: 030-2064690-59Mail: keimburg@die-medienanstalten.deInternet: www.kjm-online.deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell