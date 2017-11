Deutsches Kinderhilfswerk startet Facebook-Kampagne zu Persönlichkeitsrechten von Kindern im digitalen Raum

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk startet heute eineFacebook-Kampagne zu Persönlichkeitsrechten von Kindern im digitalenRaum. Die Kampagne arbeitet mit sechs aussagekräftigen, prägnantenBildmotiven und entsprechenden Claims. Diese Bildmotive werden übereinen Zeitraum von ca. drei Wochen auf Facebook geschaltet und führendie Nutzerinnen und Nutzer auf eine entsprechende Landing-Page(www.dkhw.de/kinderfotos-im-netz) mit Informationen rund um denverantwortungsbewussten Umgang mit Kinderfotos in Sozialen Medien."Wir möchten mit unserer Kampagne die Erwachsenen, und hierinsbesondere Eltern, für die Persönlichkeitsrechte von Kindern inSozialen Medien sensibilisieren. Viele teilen augenscheinlichunüberlegt Fotos von Kindern über soziale Netzwerke. Dabei ist es unsein Anliegen, Erwachsenen keine Vorschriften zu machen, sondern siein erster Linie zu Selbstreflektion und zum Dialog mit den Kindernanzuregen. Denn das Posten von Bildern oder von Informationen überKinder ohne deren Zustimmung ist aus kinderrechtlicher Sicht invielerlei Hinsicht bedenklich. Es verletzt zu allererst diePrivatsphäre der Kinder. Es widerspricht auch ihrem Recht aufBeteiligung, zudem sind Schutzrechte in Gefahr. Denn oft sind Fotosim Netz frei zugänglich und können auch in falsche Hände geraten",betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.Eine in der letzten Woche vom Deutschen Kinderhilfswerkveröffentlichte repräsentative Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dassviele Erwachsene ein fehlendes Problembewusstsein in Bezug auf diePersönlichkeitsrechte von Kindern haben, wenn es um dieVeröffentlichung von Informationen oder Bildern über Soziale Medienwie WhatsApp, Facebook oder Instagram geht. 34 Prozent derjenigen,die Bilder und Informationen von Kindern posten, gaben an, Kinderdabei gar nicht einzubeziehen, 30 Prozent informieren die Kinderlediglich. Eine explizite Erlaubnis der Kinder holt nur eineMinderheit von 31 Prozent der Befragten ein.Die Facebook-Kampagne erfolgt im Rahmen eines Projektes derKoordinierungsstelle Kinderrechte des Deutschen Kinderhilfswerkes.Die Koordinierungsstelle Kinderrechte begleitet die Umsetzung deraktuellen Strategie des Europarates für die Rechte des Kindes(Sofia-Strategie 2016-2021) und wird gefördert durch dasBundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen: Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell