Deutsches Kinderhilfswerk fordert Verankerung von Kinderrechten im Grundgesetz in 2020

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert Bundestag und Bundesrat auf,Kinderrechte noch im Jahr 2020 im Grundgesetz zu verankern und damit einzentrales Versprechen aus dem Koalitionsvertrag der Bundesregierung einzulösen.Dazu sollte zügig ein Gesetzentwurf im Bundeskabinett verabschiedet werden undim weiteren Gesetzgebungsverfahren eine breite Beteiligung der Zivilgesellschaftstattfinden, damit neben politischen Erwägungen auch die in den letzten Jahrenerarbeiteten fachlichen Standards angemessen Berücksichtigung finden. Die vonder Bundesjustizministerin im November vorgelegte Formulierung sichert nachAnsicht des Deutschen Kinderhilfswerkes den Kindeswohlvorrang und das Recht vonKindern und Jugendlichen auf Beteiligung noch nicht ausreichend ab. Es muss eineFormulierung gefunden werden, die den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonventionentsprechend sowohl die Gesetzgebung und Rechtsprechung auf Bundes- undLandesebene als auch die Verwaltungspraxis im Sinne der "bestenKinderinteressen" nachhaltig beeinflusst, und damit die Lebenssituation derKinder vor Ort konkret positiv verändert."Der vom Deutschen Kinderhilfswerk im Dezember vorgelegte Kinderrechte-Index hatganz deutlich gezeigt, dass wir in Deutschland im Hinblick auf Kinderrechte voreinem föderalen Flickenteppich stehen und es bei der Umsetzung der Kinderrechte30 Jahre nach Verabschiedung der UN-Kinderrechtskonvention an vielen Ecken undEnden hakt. Gerade die Verankerung des Kindeswohlvorrangs auf Verfassungsebeneist unabdingbar, damit beispielsweise Behörden und Gerichte den Interessen vonKindern in Zukunft bei der Rechtsdurchsetzung hinreichend Gewicht verleihen. Dasbedeutet, dass die Interessen von Kindern bei allen sie betreffendenEntscheidungen mit besonderem Gewicht in die Abwägung einbezogen werden müssen.Zudem bestünde in diesem Fall eine besondere Begründungspflicht, wennausnahmsweise andere Rechtsgüter von Verfassungsrang dem Kindeswohl vorgehen.Eine grundgesetzlich normierte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen würdeauch einem gesamtgesellschaftlichen Interesse folgen: Denn eine stärkereBeteiligung von Kindern und Jugendlichen wird dazu führen, dass sich die heutejüngere Generation auch später für die Mitgestaltung und den Erhalt unsererDemokratie engagiert", betont Thomas Krüger, Präsident des DeutschenKinderhilfswerkes.Bisher ist die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland durch dieaktuelle Rechtslage nicht abgesichert. So besteht ein erheblichesUmsetzungsdefizit in Rechtsprechung und Verwaltung, da die Kinderrechte durcheine völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes oder eine Kombinationmit anderen Verfassungsnormen erst kompliziert hergeleitet werden müssen.Eindeutige Formulierungen im Grundgesetz würden hingegen zum besserenVerständnis und zu mehr Rechtssicherheit beitragen, so dass Gerichte,Verwaltungen und Gesetzgeber bei allen Kinder betreffende Entscheidungen eineKinderrechtsperspektive einnehmen."In der derzeitigen Diskussion wird zunehmend versucht, Kinderrechte undElternrechte gegeneinander auszuspielen, um so Kinderrechte im Grundgesetz zuverhindern. Das ist grundlegend falsch. Denn Kinderrechte können in dasGrundgesetz aufgenommen werden, ohne das grundsätzliche Verhältnis von Kindern,Eltern und Staat anzutasten. Eine Stärkung der Rechte von Kindern gegen denStaat führt eben nicht automatisch zu einer Schwächung der Rechte von Eltern. ImGegenteil erhalten Eltern dadurch bessere Möglichkeiten, die Rechte ihrer Kindergegenüber staatlichen Einrichtungen durchzusetzen", so Krüger.