Deutsches Kinderhilfswerk fordert Einführung eines bundesweit einsetzbaren Kinderteilhabepasses

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert die Einführung einesbundesweit einsetzbaren Kinderteilhabepasses für Kinder aus armen Familien, umdie sozialen Teilhabemöglichkeiten für diese Kinder nachhaltig zu verbessern.Mit einem solchen Kinderteilhabepass sollte der kostenlose Eintritt insSchwimmbad ebenso möglich sein, wie die Mitgliedschaft im Sportverein, dieLernförderung, die Mittagsverpflegung, oder der Zugang zu einem gut ausgebautenNetz an öffentlichem Nahverkehr. Einige Kommunen haben bereits innovativeSysteme in diese Richtung entwickelt, so etwa Berlin, Bremen, Darmstadt,Erlangen, Nürnberg oder Stuttgart. Das Deutsche Kinderhilfswerk sieht denKinderteilhabepass als einen Baustein einer umfassenden Strategie, in der derBund mehr Verantwortung bei der Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschlandübernimmt und dem bisherigen föderalen Flickenteppich in diesem Bereich eineGesamtstrategie entgegensetzt."Die Hartz-IV-Regelsätze machen auch nach der mickrigen Erhöhung zu Beginn desnächsten Jahres kaum gesellschaftliche Teilhabe möglich. Im Zusammenspiel miteiner bedarfsgerechten materiellen Absicherung von Familien mit geringemEinkommen käme mit einem Kinderteilhabepass in Zukunft jedes Kind zu seinemRecht auf angemessenen Lebensstandard und selbstbestimmte Teilhabe am sozialenLeben, wie es sich aus den Kinderrechten in der UN-Kinderrechtskonvention unddem Grundgesetz ableiten lässt. Grundsätzlich braucht es für eine Verbesserungder Lebenssituation von Armut betroffener Kinder eine grundlegende Reform derHartz-IV-Regelsatzberechnung. Referenz muss dabei vor allem die Teilhabe allerKinder am gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Leben sein. DieseTeilhabe darf nicht abhängig von dem besonderen Engagement einzelner Kommunensein. Es ist zu befürchten, dass gerade in finanziell schlechter gestelltenStädten und Gemeinden, in denen zugleich viele Kinder von Armut betroffen sind,entsprechende Initiativen ausbleiben", betont Holger Hofmann,Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.Das Deutsche Kinderhilfswerk regt ein bundesweit gültiges Pass-System an, damitKinder und Jugendliche bei Institutionen vor Ort Angebote direkt, unbürokratischund sozial barrierefrei in Anspruch nehmen können. Bisher haben die Kommunen inDeutschland unterschiedliche Wege eingeschlagen, um den Zugang zuTeilhabeangeboten im Allgemeinen sowie Leistungen nach dem Bildungs- undTeilhabepaket im Besonderen zu erleichtern und die Administration effizienter zugestalten. Einige wenige von ihnen haben zu diesem Zweck Karten- oderPass-Systeme eingeführt. Die bisher existierenden Systeme sind extrem heterogenin der Ausgestaltung und unterscheiden sich in ihrer Zielstellung. Einige sindzur Administration des Bildungs- und Teilhabepaketes und der damit verbundenenLeistungen vorgesehen, andere ermöglichen Kindern Ermäßigungen bei Anbietern ausden Bereichen Kultur, Freizeit oder Bildung. Manche beziehen auch denÖffentlichen Personennahverkehr mit ein. Zum Teil knüpfen die kindzentriertenPass-Systeme an bereits bestehende Ermäßigungspässe von Erwachsenen an.Eine Analyse bestehender Pass-Systeme findet sich unter dem Titel "Passgenau?Bessere Kinderteilhabe durch Pass-Systeme" unter https://bit.ly/2r36khK.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105473/4478475OTS: Deutsches Kinderhilfswerk e.V.Original-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell