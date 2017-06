Deutsches Kinderhilfswerk: Netzwerkdurchsetzungsgesetz muss Anbieter von Social-Media-Diensten stärker in die Verantwortung nehmen und zu einem effizienten Beschwerdemanagement verpflichten

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk unterstütztgrundsätzlich die Bemühungen des Gesetzgebers, mit demNetzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG) die Anbieter vonSocial-Media-Diensten stärker in die Verantwortung zu nehmen und zueinem effizienteren Beschwerdemanagement zu verpflichten. "Dabeikönnten die im Jugendmedienschutz etablierten Einrichtungen derfreiwilligen Selbstkontrolle eine Art 'Blaupause' für einfunktionierendes koreguliertes Beschwerdesystem sein, das Staat undMedienanbieter gleichermaßen in die Verantwortung nimmt", betontThomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes. "Es mussdafür Sorge getragen werden, dass insbesondere Kinder und Jugendlichein sozialen Netzwerken weder Hassbotschaften noch Gewalt oderVerleumdung ausgesetzt sind, ohne sich diesen entziehen zu könnenoder Instrumente an die Hand zu bekommen, die ihnen einenmedienkompetenten Umgang damit ermöglichen. Es ist jedoch ebensowichtig, ihnen die Nutzung dieser Dienste zu ermöglichen, da diesemittlerweile einen wichtigen Handlungsraum für gesellschaftlicheTeilhabe und einen grundlegenden Teil der Lebenswelt von Kindern undJugendlichen ausmachen", so Krüger weiter.Kinder und Jugendliche in diesen medialen Räumen zu schützen undin ihren spezifischen Bedarfen zu unterstützen, erfordert einZusammenwirken von Staat, Eltern, Bildungsinstitutionen undMedienanbietern gleichermaßen. Dabei ist nicht zuletzt dieVermittlung von Medienkompetenzen zentral, um die Rolle von Kindernund Jugendlichen als kompetente Akteure in der digitalen Welt zustärken."Ein effizienter Schutz von Kindern und Jugendlichen kann ausSicht des Deutschen Kinderhilfswerkes letztlich aber nur durch einekonsequente und umfassende Reform des Jugendmedienschutzes inDeutschland erreicht werden, die wirksame Aufsichtsmaßnahmen undKompetenzvermittlung miteinander vereint sowie eine verbindlicheVerantwortungsübernahme der Anbieter und Sensibilisierung der Nutzeretabliert. Auch Anbieter von Social-Media-Diensten, die ihren Sitz imAusland haben, sollten in einem regelmäßigen, verbindlichen Austauschmit den Aufsichtsinstitutionen stehen", so Krüger.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell