Deutsches Kinderhilfswerk: Mehr temporäre Spielstraßen braucht das Land

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert Kommunen undLandkreise dazu auf, mehr temporäre Spielstraßen einzurichten. Einjetzt veröffentlichtes Gutachten des WissenschaftlichenParlamentsdienstes des Abgeordnetenhauses von Berlin legt dar, dasseine solche Einrichtung nach den derzeitigen Bestimmungen derStraßenverkehrs-Ordnung (StVO) problemlos möglich ist.Anwohner-Initiativen, aber auch Kinder- und Jugendparlamente sindaufgefordert, entsprechende Anträge bei den Straßenverkehrsbehördender Kommunen oder Landkreise zu stellen. Die kommunalenSpitzenverbände sollten bei ihren Mitgliedern offensiv auf dasGutachten hinweisen und für die Einrichtung von temporärenSpielstraßen werben."Nach Ansicht des Deutschen Kinderhilfswerkes können temporäreSpielstraßen dafür sorgen, dass auch Kinder in dicht bebautenInnenstadtbereichen zumindest zeitweise ausreichende Bewegungs- undFreiflächen direkt in ihrem Wohn- und Lebensumfeld vorfinden. Denndurch die zunehmende Verdichtung und Versiegelung unserer Städtegehen für Kinder und Jugendliche wichtige Freiflächen undSpielmöglichkeiten verloren. Auch die Stadtplanung und als Teil davondie Freiraumplanung haben sich laut UN-Kinderrechtskonvention amVorrang des Kindeswohls zu orientieren, was zuvorderst dieBeteiligung von Kindern und Jugendlichen und die Herstellungkindgerechter Lebensbedingungen als Leitlinien in der Stadtgestaltungnotwendig macht. Dabei geht es um die ganzheitliche Entwicklung derStädte und Gemeinden, in denen sich Kinder und Jugendliche wohlfühlen. Wir sollten uns ein Beispiel an Städten wie London nehmen.Dort wurden durch Beschluss der Stadtregierung und bürokratischeErleichterungen in den letzten drei Jahren rund 100 temporäreSpielstraßen eingerichtet", betont Holger Hofmann,Bundesgeschäftsführer des Deutschen Kinderhilfswerkes.Laut Gutachten "bleibt die Einrichtung von temporären Spielstraßen[straßenrechtlich gesehen] ohne Folgen, da ein zeitlich begrenzterAusschluss des Kraftfahrzeugverkehrs keinen nachhaltigen Eingriff inden Gemeingebrauch darstellt und somit keine Teilentwidmung derbetroffenen Straße erforderlich macht." Das Gutachten führt weiteraus, dass "die Einwirkungen auf den Verkehr hierbei wesentlichgeringer sind als bei dauerhaften Spielstraßen, die mit einemzeitlich unbegrenzten Fahrverbot verbunden sind. Insbesondere würdedie Problematik einer Sperrung der Straße für den Anliegerverkehrnicht dasselbe Gewicht haben wie bei den auf Dauer angelegtenSpielstraßen. (...) Zur Beschilderung könnte neben dem Zeichen 250(Fahrverbot) und dem Zusatzzeichen 1010-10 (Ballspielendes Kind) einweiteres beschränkendes Zusatzzeichen wie 1042-34 dienen, auf dem dieWochentage und die Uhrzeit des Fahrverbots angegeben sind."Studien des Deutschen Kinderhilfswerkes belegen eindeutig, dasssich eine kinderfreundliche Stadtplanung und die Möglichkeiten zumselbstbestimmten Spielen maßgeblich auf die Lebensqualität undEntwicklungschancen von Kindern auswirken. Gleichzeitig verbessertsich das soziale Klima in dem Maße, wie die Qualität des Wohnumfeldessteigt. Deshalb brauchen wir dringend eine auf Kinder bezogeneStadtentwicklungspolitik, um die Lebensqualität und dieEntwicklungschancen von Kindern zu verbessern.Weitere Infos zum Thema unter https://bit.ly/2JQ4wNEWeitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_de