Deutsches Kinderhilfswerk: Kinderfreundliches Deutschland Voraussetzung für Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk appelliert zuJahresbeginn nachdrücklich an die nächste Bundesregierung, wirksameMaßnahmen für ein kinderfreundliches Deutschland auf den Weg zubringen. Dazu spricht sich der Verband für Änderungen desGrundgesetzes, eine aktive Politik zur Überwindung der Kinderarmut,eine konsequente Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention auch fürgeflüchtete Kinder sowie eine deutliche Stärkung des Bildungssektorsin Deutschland aus."Wirksame Maßnahmen für ein kinderfreundliches Deutschland gehörenauf der politischen Agenda ganz nach oben, sonst riskieren wir nichtsweniger als die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. ObwohlKinderfreundlichkeit in Sonntagsreden immer wieder beschworen wird,kommt der Kinder- und Jugendpolitik nicht der Stellenwert zu, dendieses Zukunftsthema verdient. Kinderfreundlichkeit muss in derkommenden Legislaturperiode zu einer Leitlinie von Politik werden, umunsere Gesellschaft zukunftsweisend und nachhaltig zu gestalten. DiePolitik hat entscheidenden Anteil und Verantwortung für dieGestaltung einer kinderfreundlichen, und damit zukunftsfähigenGesellschaft, denn sie setzt die Rahmenbedingungen für das Aufwachsenvon Kindern. Deshalb erwarten wir von der nächsten Bundesregierungdeutliche Akzente zur vollständigen Umsetzung derUN-Kinderrechtskonvention in Deutschland", betont Thomas Krüger,Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes.Das Deutsche Kinderhilfswerk fordert, baldmöglichst dasGrundgesetz entsprechend dem in der UN-Kinderrechtskonventionverankerten Kernprinzip des Kindeswohls zu ändern. Dazu gehört dieVerankerung von Kinderrechten im Grundgesetz, eine Absenkung desWahlalters bei Bundestags- und Europawahlen auf 16 Jahre und dieAbschaffung des Kooperationsverbotes zwischen Bund und Ländern imallgemeinen Bildungsbereich. Zur Überwindung der Kinderarmut inDeutschland spricht sich das Deutsche Kinderhilfswerk für einenBundesweiten Aktionsplan aus, der mit ausreichenden finanziellenMitteln ausgestattet ist und ressortübergreifend an allengesellschaftlichen Handlungsfeldern ansetzt. Um die Situation vongeflüchteten Kindern und Jugendlichen in Deutschland zu verbessern,fordert das Deutsche Kinderhilfswerk, den Vorrang des Kindeswohlsauch für Flüchtlingskinder konsequent umzusetzen. Dazu sollte nichtzuletzt ein gesetzlicher Anspruch auf familiäres Zusammenleben fürunbegleitete minderjährige Flüchtlinge anerkannt werden.