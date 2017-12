Deutsches Kinderhilfswerk: Erhöhung von Kindergeld und Hartz IV-Regelsatz für Kinder ein Armutszeugnis

Berlin (ots) - Das Deutsche Kinderhilfswerk bemängelt die geringeErhöhung des Kindergeldes und des Regelsatzes für Kinder im HartzIV-Bezug zum 1. Januar 2018 als völlig unzureichend. "Zwei Euro mehrKindergeld und drei bis fünf Euro Regelsatzerhöhung für Kinder imHartz IV-Bezug sind ein schlechter Witz. Mit diesen kümmerlichenBeträgen kann die Kinderarmutsquote in Deutschland nicht gesenktwerden. Jedes fünfte Kind in Deutschland ist von Armut betroffen, dasist eine Schande für eine der reichsten Industrienationen der Welt",betont Thomas Krüger, Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes."Gleichzeitig ist durch die steuerlichen Kinderfreibeträge diemonatliche Nettoentlastung für Spitzenverdiener um rund 100 Eurohöher als das Kindergeld. Bei Kindern im Hartz IV-Bezug kommt dieKindergelderhöhung gar nicht erst an. Diese Gerechtigkeitslückenmüssen geschlossen werden, jedes Kind sollte uns gleich viel wertsein. Dafür müssen wir das System grundsätzlich überdenken. Bei denHartz IV-Regelsätzen brauchen wir dringend eine kompletteNeuberechnung. Die geltenden Regelbedarfe haben in der Ermittlungmethodische Schwächen und halten den sozialrechtlichen Mindestbedarfvon Kindern künstlich klein. Sie entsprechen insgesamt nicht demnotwendigen soziokulturellen Existenzminimum und sollten auf einNiveau angehoben werden, das echte gesellschaftliche Teilhabe möglichmacht", so Krüger weiter.Aus Sicht des Deutschen Kinderhilfswerkes ist dringend einGesamtkonzept notwendig, mit dem die Situation der von Armutbetroffenen Kinder und Jugendlichen in Deutschland nachhaltigverbessert wird. Die wenigen Lichtblicke der letzten Jahre wie dieAnhebung des Kinderzuschlags oder die Verbesserungen beimUnterhaltsvorschuss reichen bei weitem nicht aus. "Uns erfüllt zudemmit Sorge, dass immer wieder versucht wird, die Kinderarmut inDeutschland kleinzureden, beispielsweise bei Diskussionen um denrelativen Armutsbegriff. Übersehen wird dabei oft, dass sich in einemLand wie Deutschland insbesondere Kinderarmut nicht allein durchmaterielle Entbehrungen, sondern auch durch Ausgrenzung und damitfehlende Teilhabe an Aktivitäten auszeichnet, die für andere Kinderselbstverständlich sind. Wer den relativen Armutsbegriff in Fragestellt, relativiert Gefahren gesellschaftlicher Ausgrenzung und nimmtdamit in Kauf, dass Kinder und Jugendliche abgehängt sind undbleiben", so Krüger.Das Thema Kinderarmut wird Schwerpunktthema des Kinderreports 2018sein, den das Deutsche Kinderhilfswerk zu Beginn des nächsten Jahresvorstellen wird. Darin wird es um die Frage gehen, was die Ursachenvon Kinderarmut in Deutschland sind, wie die Aktivitäten von Staatund Gesellschaft, um Kinderarmut zu bekämpfen, bewertet werden undwie einkommensschwache Familien mit Kindern am besten unterstütztwerden können. Außerdem wird die Bereitschaft der Bevölkerunganalysiert, eventuell mehr Steuern zu zahlen, wenn damit das Problemder Kinderarmut in Deutschland wirkungsvoll bekämpft werden könnte.Weitere Informationen und Rückfragen:Uwe Kamp, PressesprecherTelefon: 030-308693-11Mobil: 0160-6373155Fax: 030-308693-93Mail: presse@dkhw.deInternet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell