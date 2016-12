Berlin (ots) - Das Jahr 2016 ist aus Sicht des DeutschenKinderhilfswerkes ein "Jahr der verpassten Chancen" bei derBekämpfung der Kinderarmut in Deutschland. Die Bundesregierung hat esverpasst, in den großen Reformprozessen dieses Jahres einendeutlichen Schritt hin zu mehr sozialer Gerechtigkeit für Kinder zumachen. Das gilt auch für die notwendige Reform der Familienförderunginsgesamt, um die soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu steigern."Trotz verschwindend geringer Lichtblicke herrscht in Deutschland beider Bekämpfung der Kinderarmut weitgehend Stillstand. EineHartz-IV-Nullrunde für Kinder bis zu sechs Jahren, nur fünf Euro mehrfür Jugendliche im Hartz-IV-Bezug, eine weitere Nullrunde beimSchulbedarfspaket, lediglich zwei Euro mehr Kindergeld: Diefinanziellen Spielräume angesichts sprudelnder Steuereinnahmen werdennicht zugunsten armer Kinder und Jugendlicher genutzt. Auch imBildungsbereich, das belegt die neue PISA-Studie eindrücklich, gibtes leider nichts Neues: Trotz steigender Bildungsausgaben hängt derBildungserfolg immer noch stark von der sozialen Herkunft ab. Hiervermissen wir an vielen Stellen den politischen Willen, sich demdrängenden, strukturellen Problem der schlechten Bildungschancen dervon Armut betroffenen Kinder in Deutschland anzunehmen. Das gilt auchfür die Gesundheitsversorgung. Denn Kinderarmut und gesundheitlicheRisikofaktoren gehen Hand in Hand. Trotz der prinzipiell kostenlosenGesundheitsversorgung für Kinder und der kostenfreienFrüherkennungsuntersuchungen werden insbesondere Mädchen und Jungenaus finanziell benachteiligten Verhältnissen von diesen Angebotenimmer noch nicht erreicht. Auch hier besteht dringender Reformbedarf.Kinderarmut lässt sich nicht mit politischen Kleckereien bekämpfen.Kinderarmut ist nur durch grundsätzliche Reformen zu überwinden, dieauch spürbar bei den Betroffenen ankommen", betont Thomas Krüger,Präsident des Deutschen Kinderhilfswerkes."Diese insgesamt schlechte Bilanz überdeckt die wenigenLichtblicke fast vollständig. Die Hartz-IV-Regelsatzerhöhung fürKinder zwischen sechs und 13 Jahren um 21 Euro begrüßen wir sehr,ebenso die Erhöhung des Kinderzuschlags zum Jahreswechsel um 10 Euro.Aber das ist für wirkliche gesellschaftliche Teilhabe, so wie sie dasBundesverfassungsgericht in seinem Hartz-IV-Urteil im Jahre 2010gefordert hat, viel zu wenig. Besonders enttäuscht sind wir, dass dasGesetzgebungsverfahrungen zur Ausweitung des Unterhaltsvorschusses indiesem Jahr nicht mehr abgeschlossen wurde. Jetzt muss ein Weggefunden werden, dass die Reform rückwirkend zum 01. Januar 2017 inKraft tritt. Denn der Unterhaltsvorschuss kann, wie zahlreicheStudien zeigen, für Kinder von Alleinerziehenden ein wirksamer Schutzvor Armut sein", so Krüger weiter.Zur Bekämpfung der Kinderarmut in Deutschland spricht sich dasDeutsche Kinderhilfswerk für ein ressortübergreifendes BundesweitesProgramm aus. Ein solches Programm sollte bei derBeschäftigungspolitik ansetzen, damit Eltern durch eigeneErwerbstätigkeit sich und ihren Kindern eine ausreichende finanzielleLebensgrundlage bieten können. Bund, Länder und Kommunen müssen zudemgemeinsam dafür sorgen, dass Einrichtungen für Kinder und Jugendlicheso ausgestattet werden, dass sie deren Entwicklung zu eigenständigenPersönlichkeiten adäquat fördern können. Ein gesundes Aufwachsensollte für alle Kinder, unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern,ebenso eine Selbstverständlichkeit sein. Mit Bildung stärken wir dieKinder als Subjekte und ermöglichen es ihnen, ihr Leben selbst in dieHand zu nehmen und nicht in Resignation zu versinken. Bildung beginntdabei nicht erst in der Schule. Nach Ansicht des DeutschenKinderhilfswerkes muss bereits im Bereich der frühkindlichen Bildungein wesentlicher Fokus liegen. Neben einem Ganztagsangebot undflexiblen Öffnungszeiten, die insbesondere für Alleinerziehende vonzentraler Bedeutung sind, brauchen wir für die Sicherung der Rechtevon Kindern eine qualitativ hochwertige Bildung, Erziehung undBetreuung sowie ein Qualitätsmanagement in der Kindertagesbetreuung,das auch den gestiegenen Anforderungen und Erwartungen an dasFachpersonal Rechnung trägt. Nicht zuletzt gilt es derfortschreitenden Segregation von armen und reichen Familienentgegenzuwirken. Wir verstärken die vorhandenen Probleme wenn wirzulassen, dass arme Familien in manchen Stadteilen unter sich sind.Deutschland darf bei der sozialen Gerechtigkeit nicht im Mittelmaßstecken bleiben.Pressekontakt:Weitere Informationen und Rückfragen: Uwe Kamp, PressesprecherMobil: 0160-6373155Internet: www.dkhw.de und www.facebook.com/dkhw.deTwitter: @DKHW_deOriginal-Content von: Deutsches Kinderhilfswerk e.V., übermittelt durch news aktuell