Deutsches Jugendherbergswerk steuert mit der ersten fahrenden Jugendherberge der Welt auf neuen Wegen (FOTO)

Köln (ots) -Die Jugendherbergen sind aus ihrer Tradition heraus dort, wo vorallem junge Menschen zusammenkommen und ein sozialer und kulturellerAustausch stattfindet. Deshalb ist es für das DeutscheJugendherbergswerk (DJH) wichtig, mit ideenreichen Aktionen zuzeigen, dass die Jugendherbergsidee auch über 100 Jahre nach ihrerEntstehung nichts von ihrem ursprünglichen Spirit eingebüßt hat. Einesolche Aktion hat das DJH jetzt mit der ersten fahrendenJugendherberge der Welt an den Start gebracht. Von der JugendherbergeKöln-Deutz aus ist am Donnerstag die #JugendherbergeMobilaufgebrochen, um insgesamt 12 musikbegeisterte junge Menschen nachThüringen zu bringen. Über 40.000 Besucher reisen dort in dieserWoche zum SonneMondSterne Festival an: eines der größten und ältestenOpen-Air-Festivals der elektronischen Tanzmusik in Europa. In derersten fahrenden Jugendherberge bietet das DJH den Gästen derJungfernfahrt dabei aber weit mehr als nur eine komfortable Anreise-und Übernachtungsmöglichkeit.Mehr als nur eine fahrende Unterkunft mit modernen StockbettenNeben modernen Stockbetten und Bad verfügt die#JugendherbergeMobil auch über Gemeinschaftsräume, in denenbeispielweise analog und digital gespielt oder einfach gemeinsamgechillt werden kann. Komplettiert wird das Engagement des DJH durchgemeinschaftliche und nachhaltige Aktionen auf dem Festival selbst,die für ein stimmungsvolles Kulturerlebnis sorgen. "Die erste Nachtin der #JugendherbergeMobil war super und auf jeden Fall bequemer alsim Zelt - anfangs war ich schon ein bisschen skeptisch, wie es hierim Bus sein würde, aber es ist toll und man lernt ganz neue Leutekennen und macht etwas gemeinsam, ich bin begeistert", sagt Tanja,die, wie die elf anderen Premierengäste, ihren Aufenthalt in der#JugendherbergeMobil in den vergangenen Wochen bei Verlosungen aufden Social-Media-Kanälen des DJH gewonnen hatte. "Nach dem großenErfolg der ersten Pop-Up-Jugendherberge zur gamescom 2018, wolltenwir auch in diesem Jahr wieder auf kreative Art und Weise zeigen, wasJugendherberge heute ausmacht und für welche Werte und gemeinnützigenIdeale wir als DJH stehen. Jugendherbergen, egal ob auf Rädern, inden Bergen, in Wäldern oder in Burgen, sind Orte der gelebtenVölkerverständigung, des kulturellen Austauschs und der gelebtenGemeinschaft - dafür wollen wir junge Menschen begeistern, denn dasLeben und Erleben dieser Ideale ist gerade in der heutigen Zeitvielleicht wichtiger denn je", so Oliver Peters, stellvertretenderDJH-Hauptgeschäftsführer.Weitere Informationen zum Projekt sowie Fotos und Eindrücke ausder #JugendherbergeMobil finden Sie auf den Social-Media-Kanälen desDJH sowie im Internet unter www.jugendherberge.de/mobil.Deutsches Jugendherbergswerk (DJH)Das DJH ist ein eingetragener Verein und mit mehr als 2,4Millionen Mitgliedern einer der größten gemeinnützigen Verbände inDeutschland. Jährlich werden zehn Millionen Übernachtungen vonSchulklassen, Jugendgruppen, Familien und Einzelgästen erreicht.Modernes Ambiente, günstige Preise und Qualitätsstandardskennzeichnen die rund 500 Jugendherbergen bundesweit. Mit zahlreichenAktionen und Events setzt sich das DJH aktiv dafür ein, dieweltoffene Begegnung junger Menschen zu fördern. Seit mehr als einemJahrhundert bieten die deutschen Jugendherbergen pädagogischenErfahrungsraum und gezielte Programme zu Themen wie Umwelt, Sport,Kultur, Gesundheit und Natur.