Deutsches FinTech-Unternehmen NAGA Group startet Token-Vorverkauf

Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Wer ist The NAGA Group?The NAGA Group AG, gegründet im Jahr 2015, brach Anfang diesesJahres Rekorde, als das Unternehmen die IPO (Börsengang) mit derschnellsten Performance durchführte, die in den letzten 15 Jahren inDeutschland stattgefunden hat. Die Aktien der an der Deutschen Börsein Frankfurt notierten NAGA Group werden zurzeit bei fast 500 Prozentdes Ausgabepreises gehandelt. Das Unternehmen beschäftigt ein Teamvon mehr als 120 Mitarbeitern und hat eine Marktkapitalisierung vonmehr als 250 Mio. US$.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/607457/NAGA_Group.jpg )Das Flaggschiff-Produkt der NAGA Group ist SwipeStox(https://www.swipestox.com/) . Es bringt Social-Media-Funktionen wieetwa Chat-Kanäle, Timeline-Updates sowie das Folgen und Beobachtenandere Nutzer zusammen. Mit einer robusten Trading-Plattform wurdeSwipeStox dazu entwickelt, dem Trading die Komplexität zu nehmen. Die2015 eingeführte Plattform SwipeStox verfügt über tausende aktiveNutzer, Umsatz in Millionenhöhe und ein Gesamt-Handelsvolumen von bisdato 49 Mrd. US$.Switex (https://switex.io), ein weiteres Produkt der NAGA Group,ist die erste unabhängige legale virtuelle Warenaustauschplattform.Sie ermöglicht es Videospielern, virtuelle Gegenstände in Spielen vonanderen Spielern sowie von den Spielherausgebern selbst zu kaufen.Außerdem können auch weitere virtuelle Artikel wie unter anderemKonzert- und Kinotickets und E-Geschenkkarten auf der Plattformgekauft und verkauft werden. Switex wird voraussichtlich im viertenQuartal 2017 in einer Beta-Version erscheinen.Vorverkauf des NAGA-TokensDer Vorverkauf des NAGA-Tokens beginnt am 20. November 2017 undendet am 27. November 2017 oder wenn der Vorrat an Token imVorverkauf (20 Millionen NGC) erschöpft ist.- Startdatum: 20. November 2017 (00:00 MEZ)- Enddatum: 27. November 2017 (23:59 MEZ)- Token-Preis: 1 NGC = 1,00 USD (30 Prozent Bonus während desVorverkaufs)- Akzeptierte Währungen: BTC, BCH, ETH, LTC, DASH, EUR, USDDie größten Namen der Kryptogemeinschaft schließen sich der NAGAGroup anAls wenn die NAGA Group noch nicht für genug Aufregung sorgte, gabsie am 15. November 2017 bekannt, dass zwei der größten Namen imBereich Kryptowährungen - Roger Ver, CEO, und Mate Tokay, COO vonBitcoin.com - Mitglieder des Beratergremiums für das Projekt seinwerden. Darüber hinaus wurde bekanntgegeben, dass auch der Gründerder Kryptowährungsbörse Evercoin und Pantera Capital LP, MikoMatsumura, dem Beratergremium beigetreten ist.Alle der drei Männer bringen eine großen Wissensschatz zum ThemaKryptowährungen und Finanzen und jede Menge Erfahrungen mit sich undes wird daher spannend zu sehen sein, wie sich ihr Einfluss und ihreBeratung auf die zukünftige Gestaltung des Projekts auswirken werden.Weitere Informationen über den NAGA-Token-Verkauf erhalten Sie aufnagaico.com (https://www.nagaico.com) und sie können der NAGA Groupauch auf BitcoinTalk(https://bitcointalk.org/index.php?topic=2357275.0) und Telegram(https://t.me/thenagaico) folgen.Pressekontakt:The Naga Group AG; +49-40-524-77-91-0Original-Content von: The Naga Group AG, übermittelt durch news aktuell