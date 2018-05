Deutscher auf den Philippinen wegen Kinderhandel festgenommen

Berlin (ots) - Zusammen mit der philippinischen Polizei hat dieMenschenrechtsorganisation International Justice Mission (IJM) am 16.Mai 2018 in der Provinz Cebu, Philippinen, sieben Minderjährige aussexueller Ausbeutung über das Internet befreit. Die Befreiung führteauch zur Verhaftung eines Deutschen wegen Kinderhandel.In einem Polizeieinsatz in Lapu-Lapu City wurde am 16. Mai 2018ein deutscher Staatsangehöriger, 67, sowie ein Zuhälter, 24,verhaftet. Beiden wird die Beteiligung an Kinderhandel vorgeworfen.Aus der Wohnung des Deutschen wurden ein 12- und ein 18-Jährigerbefreit. Die Polizei konfiszierte technische Geräte und prüft nun, obgegen den Mann weitere Anschuldigungen vorliegen.Am selben Tag wurde etwa 60 Kilometer entfernt in San Fernandoeine Frau festgenommen, die bereits von der Polizei überwacht wurde.Sie soll ihre 15-jährige Tochter und weitere Minderjährige über dasInternet für Sex angeboten haben. Die Tochter und vier weiterebetroffene Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden.Beide Einsätze wurden von Ermittlern, Anwälten und Sozialarbeiternvon International Justice Mission (IJM) unterstützt. IJM schult undbegleitet die lokale Polizei in der Aufklärung von Fällen sexuellerAusbeutung im Internet und stellt die sofortige Versorgung undBegleitung der Opfer sicher.Cybersex-Ausbeutung ist ein globales Verbrechen, das mit derDigitalisierung stark zunimmt. Vorsichtige Schätzungen sprechen von60.000 bis 100.000 betroffenen Kindern auf den Philippinen. Die Täterlernen Opfer über das Internet kennen, missbrauchen sie überLivestreams oder reisen zu ihnen. Die armutbedingtePerspektivlosigkeit und der weit verbreitete Internetzugang machtCybersex-Ausbeutung auf den Philippinen für Eltern, Verwandte,Nachbarn oder Bekannte zu einer lukrativen, illegalenEinkommensquelle auf Kosten der Kinder.IJM konnte auf den Philippinen in den letzten drei Jahren inZusammenarbeit mit den Behörden über 250 Kinder befreien und mehr als120 Täter festnehmen. "Die Strafverfolgung der Täter ist derSchlüssel dafür, dieses schreckliche Verbrechen einzudämmen", sagtDietmar Roller, Vorstandsvorsitzender von IJM Deutschland e. V. mitSitz in Berlin. "Ob auf den Philippinen oder zu Hause in Deutschlandvor dem Computer; Pädokriminelle müssen die strafrechtlichenKonsequenzen für ihr illegales Verhalten tragen."Erst im März war Roller auf die Philippinen gereist und sprach mitder Polizei sowie der Deutschen Botschaft darüber, wie Fälle mitdeutschen Täter besser verfolgt werden können. Die jetzigeZusammenarbeit sei sehr fruchtbar, müsse angesichts der steigendenFälle jedoch noch verstärkt werden, fordert Roller. Genaue Zahlenüber Hinweise und Fälle von Cybersex-Ausbeutung, in denen Deutscheals Täter involviert sind, liegen nicht vor. Anders in den USA:Amerikanische Behörden geben den Philippinen monatlich rund 2.600Hinweise weiter.Berichte in philippinischen Medien: http://ots.de/kVM97b,http://www.sunstar.com.ph/article/1743461?rss=1Pressekontakt:International Justice Mission e. V.Judith SteinTel: 030 246369013Email: jstein@ijm-deutschland.dewww.ijm-deutschland.deOriginal-Content von: International Justice Mission e.V., übermittelt durch news aktuell