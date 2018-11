Deutscher Zukunftspreis und Algorithmen-Doku am Mittwoch im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Zukunftsweisende Ideen aus Technik und Forschung rücken im ZDF amMittwoch, 28. November 2018, 22.15 Uhr, in den Blick: Zunächstbegrüßt Moderator Dirk Steffens die Zuschauer zum DeutschenZukunftspreis 2018, der zum 22. Mal verliehen wird. Im Anschluss ab23.00 Uhr folgt dann die ZDF-Dokumentation "Unheimliche Macht - wieAlgorithmen unser Leben bestimmen".Der "Deutsche Zukunftspreis - Preis des Bundespräsidenten fürTechnik und Innovation" wird für zukunftsweisende Ideen vergeben, diezur Marktreife entwickelt wurden. Drei Teams sind nominiert -Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier überreicht die Auszeichnungan das Siegerteam. Die nominierten Arbeiten beschäftigen sich mitfolgenden Themen: "Eine radikal neue Getriebegattung -Produktivitätssprünge für den Maschinenbau" (Dipl.-Ing. Thomas Bayer,Sprecher, Dr.-Ing. E. h. Manfred Wittenstein); "Schutz bei fehlendemImmunsystem - die lebensrettende Innovation gegen gefährliche Viren"(Prof. Dr. rer. nat. Helga Rübsamen-Schaeff, Sprecherin, Dr. rer.nat. Holger Zimmermann); "Flüssige Wasserstoffspeicher - Wegbereitereiner zukünftigen Wasserstoffgesellschaft" (Prof. Dr. rer. nat. PeterWasserscheid, Sprecher, Prof. i. R. Dr.-Ing. Wolfgang Arlt, Dr.-Ing.Daniel Teichmann). Per Livestream können die Zuschauer die Verleihungdes Deutschen Zukunftspreises ab 18.00 Uhr in der ZDFmediathekverfolgen, im ZDF ist sie ab 22.15 Uhr zu sehen.Die Themen der diesjährigen Nominierungen stammen aus klassischenSektoren der deutschen Wirtschaft - Maschinenbau, Medizin undEnergiewirtschaft. Wie in Bereichen wie Finanzen, Arbeitswelt undMedizin bereits Algorithmen zum zukunftsweisenden Einsatz kommen,zeigt im Anschluss an die Übertragung der Zukunftspreis-Verleihung ab23.00 Uhr die ZDF-Dokumentation "Unheimliche Macht - wie Algorithmenunser Leben bestimmen". Der Film von Franziska Wielandt machtdeutlich, wie Algorithmen oft schon mitentscheiden, wer einen Joboder Kredit bekommt. Ebenso zeigt er, wie Algorithmen Ärzte beiDiagnosen unterstützen und Arbeitsabläufe organisieren. Längst gibtes Algorithmen, die nicht mehr nur Anweisungen folgen, sondernständig dazulernen und damit zur Kategorie der künstlichenIntelligenz gehören. Gerade dadurch passierten Dinge, die nicht mehrganz einsichtig seien, erklärt Prof. Katharina Zweig von der TUKaiserslautern: "Es ist eine tiefsitzende Sorge, von einer Maschineeinsortiert zu werden und sich nicht dagegen wehren zu können."Die Dokumentation zeigt: Verbraucher werden immer mehrdurchleuchtet und bewertet. Das wohl bekannteste Beispiel ist dieBonitätsprüfung durch Auskunfteien, die immer wieder durchVerbraucher und Experten kritisiert und infrage gestellt werden. Wiees sich anfühlt, von einer Maschine bewertet zu werden, erlebtAutorin Franziska Wielandt am eigenen Leib: 15 MinutenTelefongespräch mit einer Computerstimme geben angeblich Auskunftüber ihre Persönlichkeit. Möglich soll das eine künstlicheIntelligenz machen, die die Sprache in 500.000 Bausteine zerlegt.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/unheimlichemachtDer Deutsche Zukunftspreis in der ZDFmediathek:https://ly.zdf.de/HT09/Die Dokumentation "Unheimliche Macht" in der ZDFmediathek:https://ly.zdf.de/1gf/https://twitter.com/zdfpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell