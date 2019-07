Deutscher Zukunftspreis - Beginn der Ausschreibungsrunde für 2020 startet jetzt

--------------------------------------------------------------Ansprechpartnerhttp://ots.de/yLaBB8--------------------------------------------------------------Berlin-München (ots) - Noch sind die Nominierten für die Endrundeder diesjährigen Preisvergabe des Deutschen Zukunftspreises nichteinmal benannt, geht es für die vorschlagberechtigten Institutionenin die Vorbereitungen der kommenden Ausschreibungsrunde.Denn der Deutsche Zukunftspreis ist kein Bewerberpreis. In einemmehrstufigen Verfahren muss ein Projekt für den Preis desBundespräsidenten für Technik und Innovation von einervorschlagberechtigten Institutionen der Jury zunächst zugeleitetwerden. Diese Einrichtungen aus Wissenschaft und Wirtschaft scoutenden Markt nach den vielversprechenden Forschungsprojekten undInnovationen und prüfen diese auf die formalen Voraussetzungen; siesichern so durch ihre Arbeit bereits die hohe Qualität derEinreichungen.Erst anschließend entscheidet die Jury in mehreren Sitzungen überdie Nominierten der Endrunde und dann schließlich über dasPreisträgerteam. Dieser Prozess ist aufwändig und zeitintensiv: DieAusschreibungsrunde 2020 beginnt jetzt.Es bleibt jedem Forscher- oder Entwicklerteam unbenommen, eine derInstitutionen auf sein Projekt aufmerksam zu machen; das solltezeitnah erfolgen, konkrete Termine in den einzelnenvorschlagberechtigten Institutionen sind bei den Ansprechpartnern zuerfahren.Weitere Informationen zu den Formalien der Ausschreibung und denStatuten des Preises sind unterhttp://www.deutscher-zukunftspreis.de/de/leitfaden-zur-ausschreibungzu finden.Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell