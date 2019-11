Deutscher Zukunftspreis 2019 / Wieder ein Team aus Nordrhein-Westfalen in der Endrunde (FOTO)

Berlin-München (ots) - 2018 ging ein Team aus Nordrhein-Westfalen aus derEndrunde zum Preis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation als Siegerhervor, in wenigen Tagen wird sich entscheiden, ob sich das wiederholen wird.Nominiert sind Dr. Christoph Gürtler, Dr. Berit Stange und Prof. Dr. WalterLeitner, die eine überraschende Möglichkeit der Nutzung des schädlichenKlimagases CO2 gefunden haben. Aus der erfolgreichen Kombination industriellerund universitärer Forschung zwischen der der Covestro AG und der RWTH AachenUniversity ist eine Innovation entstanden, die aus dem schädlichen Treibhausgaseinen Rohstoff für nachhaltige Kunststoffe und damit den Grundstoff fürzahlreiche Produkte des Alltags macht.Das nominierte Team entwickelte ein katalytisches Verfahren, um das an sichreaktionsträge CO2 für die Herstellung von Polyolen nutzbar zu machen - einerAusgangssubstanz für vielseitig einsetzbare Kunststoffe. So kann ein Kreislaufentstehen, bei dem die kohlenstoffhaltige und klimaschädliche Verbindung ausAbgasen entnommen und sinnvoll wiederverwendet wird. Die Nominierten haben damitden Beleg erbracht, dass sich Kohlendioxid als Rohstoff für die chemischeIndustrie nutzen lässt, die ja bisher eher als Verursacher klimaschädlicherProduktion gesehen wird. Das Ziel des Teams ist es, Vorreiter auf dem Weg zueiner ressourcen- und klimaschonenden Chemie zu sein, und die Umsetzung derInnovation in die industrielle Produktion ist bereits gelungen.An 27. November ist es dann so weit: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierzeichnet eines der insgesamt drei nominierten Teams der Endrunde mit demDeutschen Zukunftspreis 2019 aus. Die Jury hat erst wenige Stunden zuvor getagt,es bleibt also spannend bis zur Preisverleihung! Diese ist per Livestream ab18.00 Uhr zu verfolgen; das ZDF sendet die Veranstaltung ab 22.15 Uhr.Weitere Informationen zu den Nominierungen unter www.deutscher-zukunftspreis.de,www.facebook.com/deutscher.zukunftspreis,www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Pressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel.+49(0)89 30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreishttps://www.instagram.com/deutscher.zukunftspreis/Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25570/4445860OTS: Deutscher ZukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell