Deutscher Zukunftspreis 2018 - die Entscheidung fällt am 28. November: Team I - hat das Zahnrad neu erfunden (VIDEO)

Berlin-München (ots) -Hier erläutert Thomas Bayer den einfallsreichen Weg seines Teamszu einer radikalen Neuerung für den Maschinenbau.In wenigen Tagen ist es soweit: Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier wird am Abend des 28. November den Deutschen Zukunftspreis2018 an eines der drei nominierten Teams verleihen. Die Entscheidungder Jury fällt erst wenige Stunden zuvor - es bleibt also spannendbis zur Preisverleihung!Die Themen der diesjährigen Nominierungen stammen aus eigentlichklassischen Sektoren der deutschen Wirtschaftsgeschichte -Maschinenbau, Pharmazie und Energiewirtschaft. Und wie schon immer inder Vergangenheit, leisten Innovationen in diesen Bereichenwesentliche Impulse für den Wirtschaftsstandort Deutschland.Nominiert sind als Team I: Dipl.-Ing. (FH) Thomas Bayer undDr.-Ing. E. h. Manfred Wittenstein mit ihrem Projekt "Eine radikalneue Getriebegattung - Produktivitätssprünge für den Maschinenbau".Die beiden Nominierten haben mit ihrem Team ein völlig neuesKonzept für Getriebe entwickelt und damit die bisherigenBeschränkungen bei der Kraftübertragung in Zahnradgetriebenbeseitigt. Aufbau und Funktion der innovativen Getriebegattung, indie auch hocheffiziente Bauprinzipien aus der Natur eingeflossensind, bieten Anwendern in der Industrie neue Möglichkeiten zurGestaltung von Fertigungsprozessen - und die Chance auf eine höhereProduktivität.Die Entscheidung ist in der Preisverleihung per Livestream ab18.00 Uhr zu verfolgen, das ZDF sendet die Veranstaltung ab 22.15Uhr.Videoimpressionen der Projekte, Podcast-, Text- und Bildmaterialzu den Nominierungen unter: www.deutscher-zukunftspreis.de oder auchwww.facebook.com/deutscher.zukunftspreis