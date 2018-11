Deutscher Zukunftspreis 2018 - die Entscheidung fällt am 28. November 2018 / Team III - aktiviert neue Formen der Mobilität (VIDEO)

Berlin-München (ots) -Hier stellt Prof. Dr. Peter Wasserscheid dar, wie die Arbeitseines Teams die Energiewende konkret befördern kann.In wenigen Tagen ist es soweit: Bundespräsident Frank-WalterSteinmeier wird am Abend des 28. November den Deutschen Zukunftspreis2018 an eines der drei nominierten Teams verleihen. Die Entscheidungder Jury fällt erst wenige Stunden zuvor - es bleibt also spannendbis zur Preisverleihung!Die Themen der diesjährigen Nominierungen stammen aus eigentlichklassischen Sektoren der deutschen Wirtschaftsgeschichte -Maschinenbau, Pharmazie und Energiewirtschaft. Und wie schon immer inder Vergangenheit, leisten Innovationen in diesen Bereichenwesentliche Impulse für den Wirtschaftsstandort Deutschland.Nominiert sind als Team III: Prof. Dr. rer. nat. PeterWasserscheid, Prof. i. R. Dr.-Ing. Wolfgang Arlt und Dr.-Ing. DanielTeichmann mit ihre Arbeiten zu "Flüssige Wasserstoffspeicher -Wegbereiter einer künftigen Wasserstoffgesellschaft".Die drei Nominierten haben ein innovatives Konzept entwickelt,Wasserstoff auf einfache Weise zu speichern und ihn damit alsEnergiespeicher zu etablieren. Es basiert auf einer ungefährlichenund leicht handhabbaren Flüssigkeit, die Wasserstoff chemischaufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben kann wie eine "flüssigePfandflasche". Wird der Wasserstoff mit Strom aus Wind oderSonnenlicht erzeugt, lässt sich so erneuerbare Energie aufbewahren,transportieren und als CO2-emissionsfreier Kraftstoff nutzen.Die Entscheidung ist in der Preisverleihung am 28. November perLivestream ab 18.00 Uhr zu verfolgen, das ZDF sendet dieVeranstaltung ab 22.15 Uhr.Videoimpressionen der Projekte, Podcast-, Text- und Bildmaterialzu den Nominierungen unter: www.deutscher-zukunftspreis.de oder auchwww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisPressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell