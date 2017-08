Deutscher Zukunftspreis 2017 - Terminhinweis und Änderung der Regularien

Berlin/München (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatnach seiner Amtsübernahme entschieden, den Deutschen Zukunftspreisfortzuführen. Der Bundespräsident setzt mit dem DeutschenZukunftspreis, dem Preis des Bundespräsidenten für Technik undInnovation, ein Signal für die Technikbegeisterung in unserem Land.Damit sind jetzt auch die Termine für die Veranstaltungen 2017festgelegt:Die Bekanntgabe der Nominierungen zum Deutschen Zukunftspreis 2017erfolgt am 13. September 2017, 12.00 Uhr, mit einer Pressekonferenzim Ehrensaal des Deutschen Museums in München.Im Anschluss daran wird das Modul der Preisträger 2016 in dieDauerausstellung zum Deutschen Zukunftspreis im Deutschen Museuminauguriert.Am Abend des 13.September,19.00 Uhr, stellen die Nominierten 2017ihre Arbeiten im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung, ebenfallsim Deutschen Museum, vor.Die Preisverleihung des Deutschen Zukunftspreises 2017 findet am29. November 2017 in Berlin statt. Das ist per Livestream ab 18.00Uhr zu erleben, ab 22.15 Uhr überträgt das ZDF festlicheVeranstaltung.Änderung der Regularien:Bereits jetzt ist die Ausschreibungsrunde für den DeutschenZukunftspreis 2018 eröffnet.Der Deutsche Zukunftspreis ist kein Bewerberpreis. Ein Projektmuss, wie in den Statuten verankert, von einer dervorschlagberechtigten Institutionen nominiert werden. Es ist aberjedem Forscher und Entwicklerteam unbenommen, eine dervorschlagberechtigten Institutionen auf Innovationen aufmerksam zumachen s. auch http://ots.de/Yfb2e.Mit Start der Ausschreibungsrunde für das Jahr 2018 ändern sichdie Statuten des Deutschen Zukunftspreises. Angesichts der rasantenVeränderungen in der Arbeitswelt durch die Digitalisierung hat dasKuratorium entschieden, außer naturwissenschaftlichen und technischenInnovationen auch Software- und Algorithmen-basierte Vorschläge ausdem IT-Bereich zu berücksichtigen.Pressekontakt:Dr. Christiane A. PudenzBüro Deutscher ZukunftspreisCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. +49 89 30 70 34 44info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell