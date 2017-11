Deutscher Zukunftspreis 2017 / Terminhinweis - Einladung an Medienvertreter

Berlin/München (ots) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeierverleiht am Mittwoch, den 29. November 2017, 18.00 Uhr, den DeutschenZukunftspreis 2017 in Berlin. Der Preis des Bundespräsidenten fürTechnik und Innovation ist eine Auszeichnung für technologischbesonders innovative Forschungsprojekte, die in die wirtschaftlicheUmsetzung gelangen und Arbeitsplätze schaffen. Die Ehrung ist mit250.000 Euro dotiert.Nominiert für den Deutschen Zukunftspreis 2017 sind:Team I: Dr. rer. nat. Dipl.-Inf. (Univ.) Klaus Dieter Engel, Prof.Dr. med. Franz A. Fellner* und Dr.-Ing. Robert Schneider, SiemensHealthineers - Siemens Healthcare GmbH, Erlangen und *KeplerUniversitätsklinikum GmbH, Linz, mit ihrem Projekt "Anatomie trifftKino - Cinematic Rendering".Die drei Nominierten haben eine Technologie entwickelt, um für Laienschwer durchschaubare klinische Aufnahmen in höchst realistische undanschauliche dreidimensionale Einblicke in den menschlichen Körper zuverwandeln.Team II: Prof. Dr.-Ing. Sami Haddadin*, Dr.med.(Univ. Debrecen) SimonHaddadin und Dipl.-Inf. Sven Parusel,*Leibniz Universität Hannover und FRANKA EMIKA GmbH, München, mitihrer Entwicklung "Mittelpunkt Mensch - Roboterassistenten für eineleichtere Zukunft".Dieses Team hat kostengünstige, flexible und intuitiv bedienbareRoboter geschaffen und erschließt so dem kooperativen maschinellenAssistenten eine breite Palette neuer Anwendungen.Team III: Dr.-Ing. Stefan Schulz, Dipl.-Ing. Adrian Andres undMatthias Baßler, M.Sc.,Vincent Systems GmbH, Karlsruhe,mit ihren Arbeiten zu "Helfende Hände - maßgeschneiderteHightech-Prothesen".Die Nominierten haben moderne leichte und kleine Handprothesen auchfür Kinder und Jugendliche entwickelt und ein modularesProthesensystem, mit dem sich einzelne Finger oder Teile einer Handersetzen lassen.Zur Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2017 laden wirMedienvertreter herzlich ein.Die Veranstaltung findet im Kraftwerk Berlin, Köpenicker Straße70, 10179 Berlin statt, Beginn 18.00 Uhr, Einlass 17.15-17.50 Uhr.Bitte melden Sie sich unter Angabe von Name, Vorname,Geburtsdatum, Geburtsort und Medium sowie einer Kopie desPresseausweises bei der Pressestelle des Bundespräsidialamtes an:E-Mail: akkreditierung@bpra.bund.de,Fax: 030 1810200-2870. DieAkkreditierung endet am Montag, 27. November 2017, 12.00 Uhr.Akkreditierungsausweise des Bundespresseamtes gelten nicht.Hinweise für die Redaktionen:Während der Preisverleihung kannnicht fotografiert oder gefilmt werden. Im Anschluss an dieFernsehaufzeichnung findet ein offener Fototermin mit demBundespräsidenten, den Preisträgern und Nominierten statt. DieVeranstaltung wird für das Fernsehen gepoolt. Pool-Führer: ZDF,Ansprechpartnerin: Frau Diana Barthel-Soycka, diana.soycka@cool.eu,Telefon 0179-105 77 43.Videoimpressionen der Projekte, Podcast-, Text- und Bildmaterialzu den Nominierungen unter: www.deutscher-zukunftspreis.de auchwww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisPressekontakt:Büro Deutscher ZukunftspreisDr. Christiane A. PudenzCuvilliésstraße 1481679 MünchenTel. 089-30703444info@deutscher-zukunftspreis.dewww.deutscher-zukunftspreis.dewww.facebook.com/deutscher.zukunftspreisOriginal-Content von: Deutscher Zukunftspreis, übermittelt durch news aktuell