Deutscher YPG-Kämpfer in Nordsyrien getötet

Hamburg (ots) - Während der türkischen Militäroffensive in Nordsyrien ist eindeutscher Staatsbürger getötet worden. Nach Informationen des NDR stammt derMann aus Kiel, Schleswig-Holstein. Konstantin G. hatte als Freiwilliger aufSeiten der kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Syrien gekämpft undnannte sich "Andok Cotkar". Die YPG melden, dass er am 16. Oktober 2019 beiAngriffen des türkischen Militärs auf die Ortschaft Serekaniye ums Lebengekommen sei.Konstantin G., der vor seiner Ausreise aus Deutschland als Landwirt arbeitete,kämpfte seit 2016 in den Reihen der kurdischen Miliz. Unter anderem nahm er anGefechten gegen den sogenannten Islamischen Staat in Rakka teil. In einerTV-Dokumentation ist er als Mitglied einer Einheit internationalerYPG-Freiwilliger zu sehen. Dabei sind die Männer im Häuserkampf gegen Islamistenaktiv und kümmern sich um den Abtransport von Verletzten.Zu dem Fall des deutschen YPG-Kämpfers verfüge man über keine Erkenntnisse,teilte das Auswärtige Amt dem NDR auf Anfrage mit. In sozialen Medien wurdebereits seit Tagen über den Tod des Deutschen spekuliert.Laut Medienberichten haben sich etwa 1000 internationale Freiwillige denkurdischen Milizen in Nordsyrien angeschlossen. In der Antwort auf eineparlamentarische Anfrage aus dem Jahr 2017 bezifferte die Bundesregierung dieZahl der zwischen 2013 und 2017 aus Deutschland ausgereisten Personen auf 183.Die Türkei hatte am 9. Oktober eine Militäroffensive gegen kurdische Einheitenin Nordsyrien gestartet. Kämpfer der Volksverteidigungseinheiten stellen dieMehrheit der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), die in den vergangenenJahren den sogenannten Islamischen Staat bekämpft haben. Die Türkei betrachtetdie YPG-Miliz aber als Bedrohung, da sie eng mit den Rebellen der ArbeiterparteiKurdistans (PKK) in der Türkei verbunden sei.