Hamburg (ots) - Die NDR Produktion "CFD-Trading: Wer sind dieYouTube-Typen, die Dich reich machen wollen?" ist mit dem DeutschenWirtschaftsfilmpreis 2018 in der Kategorie "Wirtschaft gut erklärt"ausgezeichnet worden. Die NDR Autoren Christian Deker und HenningWirtz teilen sich den Preis mit der rbb/ARTE-Produktion "Das SystemMilch" von Autor Andreas Pichler. "CFD-Trading: Wer sind dieYouTube-Typen, die Dich reich machen wollen?" war der erste Beitragdes neuen Rechercheformats "Strg_F", das die "Panorama"-Redaktion imNDR für funk, das junge Angebot von ARD und ZDF, entwickelt hat. DieWDR/NDR/rbb-Produktion "The Cleaners" von Hans Block und MoritzRiesewieck ist in der Kategorie "Nachwuchsfilme" ausgezeichnetworden. Die Preise wurde am Dienstagabend, 20. November, in Berlinüberreicht.NDR Intendant Lutz Marmor: "Komplexe wirtschaftliche Zusammenhängeauch für junge Menschen anschaulich darzustellen, ist alles andereals einfach. Diese schwierige Aufgabe ist Christian Deker und HenningWirtz mit ihrer Produktion "CFD-Trading" bestens gelungen. Dieebenfalls ausgezeichnete Doku 'The Cleaners', die der NDRkoproduzierte, ermöglicht erschütternde Blicke hinter die Kulissenvon sozialen Netzwerken. Ich gratuliere den Preisträgern herzlich zumDeutschen Wirtschaftsfilmpreis."In ihrem Beitrag gehen Christian Deker und Henning Wirtz der Fragenach, was hinter den millionenfach geklickten YouTube-Videos steckt,in denen junge Typen mit dicken Autos und teuren Uhren versprechen,man könne in kurzer Zeit sehr reich werden. In wochenlangenRecherchen kommen die Autoren dubiosen Investmentvermittler auf dieSpur. Der Film gewann bereits den dritten Platz beim Helmut SchmidtPreis 2018 und ist für den Webvideopreis 2018 nominiert. DieRedaktion hatten Dietmar Schiffermüller, Lutz Ackermann und SalomeZadegan. Cutter war Tim Rieckmann.Die Regisseure Hans Block und Moritz Riesewieck erzählen in ihremDebütfilm vom Platzen des utopischen Traums der sozialen Medien undstellen die drängende Frage nach den Grenzen des Einflusses vonFacebook, YouTube, Twitter & Co auf uns und unsere Gesellschaften.Der Film deckt zudem eine gigantische Schattenindustrie digitalerZensur in Manila auf, dem weltweit größten Standort fürContent-Moderation. Die Redaktion im NDR hatte Eric Friedler.Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis wurde zum 51. Mal verliehen.Seit 2008 ist er Teil der "Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft"der Bundesregierung.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf Pleßmannr.plessmann@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell