Hamburg (ots) - Das NDR Dokudrama "Die Affäre Borgward" hat denDeutschen Wirtschaftsfilmpreis in der Kategorie "Wirtschaft guterklärt" erhalten. Drehbuch und Regie für den "spannendenwirtschaftshistorischen Film" hatte Marcus O. Rosenmüller, dieRedaktion und Konzeption lagen bei Eric Friedler und Silke Schütze(beide NDR). Produzentin war Dagmar Rosenbauer von Cinecentrum. DerPreis, der gemeinschaftlich an Gestalter, Auftraggeber und Herstellergeht, wurde am Mittwoch, 23. Oktober, von BundeswirtschaftsministerPeter Altmaier in Berlin vergeben.NDR Intendant Lutz Marmor: "'Die Affäre Borgward' ist einbewegendes Doku-Drama, das ein spannendes Kapitel der deutschenWirtschaftsgeschichte packend erzählt. 'Die Affäre Borgward' bietetein Fernseherlebnis, das äußerst informativ ist und zugleich bestensunterhält. Ich gratuliere allen Beteiligten zu dieser verdientenAuszeichnung."Der Film zeichnet Aufstieg und Fall des leidenschaftlichenAutokonstrukteurs Carl F.W. Borgward (gespielt von Thomas Thieme)nach. Der Name des Automobilherstellers ist noch heute ein Synonymfür das westdeutsche Wirtschaftswunder. Für Hundertausende war die"Isabella" von Borgward das erste eigene Auto nach dem Krieg,Borgward schuf Tausende von Arbeitsplätzen in Bremen. Doch 1961 gingdas Unternehmen überraschend pleite, ausgerechnet im damals reichstenBundesland. Viele Fragen blieben offen - bis heute. Hartnäckig rankensich Verschwörungstheorien um die erste große Wirtschaftspleite derNachkriegszeit. Neben Thomas Thieme spielten u. a. August Zirner,Bruno Eyron und Barbara Philipp. "Die Affäre Borgward" hatte imvergangenen Januar Premiere im Ersten.Der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis gehört zu den ältesten deutschenFilmpreisen. Das BMWi vergibt ihn "an Filmdokumentationen, die sichökonomischen Themen auf interessante und verständliche Art und Weisenähern". Seit 2008 ist der Deutsche Wirtschaftsfilmpreis Bestandteilder "Initiative Kultur- und Kreativwirtschaft" der Bundesregierung.